Gli investitori hanno prelevato 2,2 miliardi di dollari dai sei fondi negoziati in borsa gestiti attivamente dalla società di Cathie Wood, ARK Investment Management. Il valore degli asset nei fondi di ARK è sceso, negli ultimi quattro mesi, del 30% a 11,1 miliardi di dollari, dopo aver raggiunto il picco di 59 miliardi di dollari all’inizio del 2021, quando ARK era il più grande gestore attivo di ETF al mondo.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ark Invest, deflussi da $2 miliardi

Secondo quanto ricostruisce il Wall Street Journal anche gli investitori più fedeli alle strategie della celebre CEO Cathie Wood stanno risentendo delle perdite dei fondi dovute alla forte concentrazione degli investimenti in pochi titoli, che da inizio anno stanno evidenziando performance deludenti.

“Gli azionisti fedeli sono diventati frustrati”, ha affermato Todd Rosenbluth, capo della ricerca presso il fornitore di dati VettaFi. “Questo dovrebbe essere un anno migliore per le strategie di investimenti di ARK basate su titoli growth e di tecnologia disruptive”.

Le aspettative che la Fed possa avviare la fase dei tagli dei tassi e l’entusiasmo relativo all’intelligenza artificiale generativa hanno spinto l’S&P 500 in rialzo del 6,3% nel 2024. Questi due fattori avrebbero dovuto spingere anche i fondi di ARK, invece, le azioni del fondo di punta, ARK Innovation sono crollate del 16% da inizio anno.

Ciò è in gran parte dovuto al fatto che i fondi di Wood sono fortemente concentrati in pochi titoli. Sette titoli, ad esempio, costituiscono circa la metà del fondo per l’innovazione. Le azioni di Tesla, la holding più grande, sono scese di oltre il 40% quest’anno fino a un minimo a 138 dollari. Wood sta acquistando sui minimi e ha ribadito il suo obiettivo di prezzo quinquennale di 2.000 dollari in un’intervista alla CNBC.

Anche altri titoli su cui punta Wood e fanno parte del fondo Innovation come Roku e Unity Software sono in calo del 33% e del 44% rispettivamente. Entrambe le società hanno trascinato la performance del fondo Ark Innovation al ribasso.

Il parere degli analisti

Secondo gli analisti i fondi sono sempre stati rischiosi per una serie di ragioni. Sono saliti alle stelle grazie a scommesse speculative in una fase in cui i tassi di interesse della Fed erano vicini allo zero. Per poi crollare vertiginosamente in seguito all’avvio della fase dei rialzi della Fed per combattere l’inflazione. Tassi più alti riducono il valore che Wall Street attribuisce alle società che potrebbero non registrare dei profitti nel lungo periodo, penalizzando molti dei titoli non redditizi favoriti da Wood.

Verso la fine dello scorso anno i fondi di Ark hanno perso complessivamente 14,3 miliardi di dollari, secondo le stime di Morningstar. Un portavoce ha affermato che la creazione di valore di ARK è testimoniata dal rendimento del 109% del fondo di punta dalla sua nascita nel 2014.

Le chat sulla piattaforma social Reddit sono pieni di storie di persone che hanno investito in ARK durante il suo periodo di massimo splendore e sono indecisi se vendere realizzando un’enorme perdita o aspettare tentando un recupero della performance.

Nel settore della gestione patrimoniale, alcuni critici affermano che i fondi ARK fanno troppo affidamento sull’intuizione di una sola persone, la celebre fondatrice Cathie Wood.