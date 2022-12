Il Qatar ha avvertito Bruxelles che l’indagine delle autorità europee sul ruolo del regno del Golfo Persico nel presunto schema di corruzione potrebbe influire negativamente sugli accordi energetici con l’Europa. Inoltre, il regno che ha ospitato i Mondiali di calcio del 2022 ha condannato la decisione del Parlamento europeo di sospendere i rapporti con il Qatar.

La mossa del Parlamento europeo “influirà negativamente sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché sulle discussioni in corso sulla povertà e la sicurezza energetica globale“, ha affermato domenica in una dichiarazione un diplomatico del Qatar presso l’Unione europea, osservando che il Qatar è un importante fornitore di gas naturale liquefatto al Belgio.

La scorsa settimana, i legislatori del parlamento europeo hanno votato a favore di una risoluzione che chiede di sospendere i pass di sicurezza ai rappresentanti del Qatar. Un funzionario dell’Europarlamento ha dichiarato domenica che non è stata presa alcuna decisione sul divieto dei rappresentanti del Qatar e che l’organo legislativo sta rivedendo le regole sui rappresentanti dei governi stranieri e delle organizzazioni non governative.

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, il Qatar è emerso come una delle migliori speranze del vecchio continente per sostituite il gas russo. Attualmente, Germania, Francia, Belgio e Italia sono in trattative con il Qatar per l’acquisto di LNG (gas naturale liquefatto) a lungo termine.

L’avvertimento del Qatar, che non ha identificato il diplomatico, ha segnato una brusca escalation nello scandalo di corruzione che travolto il Parlamento europeo.

Qatargate, due membri dell’Europarlamento arrestati per sospetta corruzione

La polizia belga ha arrestato due legislatori dell’UE e diverse altre persone legate al Parlamento europeo perché sospettati di aver accettato centinaia di migliaia di euro da funzionari del Qatar per influenzare le decisioni del legislatore. La polizia ha organizzato raid in Belgio e in Italia, in quello che sta per diventare il più grande scandalo a Bruxelles degli ultimi anni.

Due dei membri di alto profilo del Parlamento europeo detenuti in un presunto schema di influenza e corruzione è Eva Kaili, parlamentare greco, ex vicepresidente dell’Europarlamento e Antonio Panzeri, parlamentare italiano del partito europeo Socialisti e Democratici.

Il Qatar ha ribadito di non essere coinvolto nel presunto clientelismo e ha definito “pregiudizi precostituiti”, il voto del Parlamento di giovedì per congelare la legislazione che coinvolge il regno e per la sospensione dei pass dei funzionari qatarioti.

“Il Qatar non è stata l’unica parte nominata nelle indagini, ma il nostro Paese è stato esclusivamente criticato e attaccato”, afferma la dichiarazione del diplomatico del Qatar. “È profondamente deludente che il governo belga non abbia fatto alcuno sforzo per impegnarsi con il nostro governo per stabilire i fatti una volta venuti a conoscenza delle accuse”.

Qatar, uno dei principali esportatori di gas naturale

Il Qatar vende gas naturale a Cina, Corea del Sud, Giappone e altri consumatori asiatici con contratti a lungo termine, rendendo così il paese di meno di tre milioni di persone, uno dei principali esportatori di gas.

Il mese scorso il Qatar ha siglato un accordo con Germania, ed invierà al paese europeo due milioni di tonnellate di LNG all’anno per almeno 15 anni, a partire dal 2026. Il volume coprirebbe circa il 3% del consumo annuo di gas della Germania nel 2021.

L’Unione Europea ha riempito i serbatoi di stoccaggio del gas prima dell’inverno, e secondo parte degli analisti il continente potrebbe evitare una calamità energetica quest’inverno. Ma è ampiamente previsto che l’approvvigionamento di gas per i prossimi inverni diventi più difficile per i paesi europei.

“Il Qatar ha legami forti e di lunga data con molti paesi dell’Unione Europea, ed estendiamo la nostra gratitudine a coloro che hanno dimostrato il loro impegno per queste relazioni durante l’attuale ondata di attacchi contro il nostro paese”, si legge nella dichiarazione del diplomatico del Qatar.