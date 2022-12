In quali criptovalute investire? Ecco alcune ottime scelte per il 2023

Pensare alle migliori criptovalute da acquistare ora può sembrare ridicolo in questi giorni, visto che il 2022 sarà ricordato come un anno di costanti di vendite e cattive notizie. Dopo una breve ripresa del mercato degli asset digitali, il mese di novembre è stato devastante, in seguito all’implosione dell’uno dei principali scambi di criptovalute FTX.

Da inizio anno a fino alla fine di novembre, il valore del mercato delle criptovalute è crollato del 60,6%. E per quanto gli investitori in criptovalute siano abituati all’estrema volatilità del mercato, tendono a dimenticare che le recenti oscillazioni sono capitate anche in altre occasioni: il mercato ha perso oltre il 60% tra giugno 2019 e marzo 2020, circa il 70% in quattro mesi nel 2018 e circa l’80% tra la fine del 2013 e l’inizio del 2015. Il settore degli asset digitali, come sempre, rimane un mercato incredibilmente volatile e rischioso. Ciononostante, per gli investitori tolleranti al rischio, secondo gli esperti, ci sono alcune ottime scelte d’investimento.

Ecco alcune ottime scelte per gli investitori in criptovalute

Bitcoin (BTC) – La regina delle criptovalute, fa parte del club delle valute digitali il cui marchio, utilizzo e lealtà sono ben consolidati, non sono mai state così importanti come in questo momento di “crisi” per il settore. Bitcoin, la blue-chip indiscussa e ancora la più preziosa con una capitalizzazione di mercato superiore ai $ 320 miliardi. Adatta gli investitori che desiderano semplicemente una certa esposizione agli asset digitali, Bitcoin è lo “strumento” più testato ed è un “must”, sopranominato da alcuni come una sorta di oro digitale e bene rifugio. Sul mercato potranno esserci solo 21 milioni di BTC, di cui il 92% già esistente e il “mining” di nuovi Bitcoin è in forte decelerazione.

Ether (ETH) – La seconda criptovaluta più importante nel mondo degli asset digitali. Ether è il token nativo sulla blockchain di Ethereum, quindi viene spesso chiamato colloquialmente Ethereum. La capitalizzazione di mercato è di oltre $ 150 miliardi la metà rispetto a quella di Bitcoin, ma più di tre volte la dimensione del prossimo token più grande, escluse le stablecoin. La blockchain di Ethereum è una delle più utilizzate al mondo e supporta un ricco panorama di NFT (non fungible token), giochi, smart contracts e capacità di prestito DeFi. A differenza di Bitcoin, la blockchain Ethereum utilizza un protocollo PoS, proof-of-stake, in seguito alla fusione di Ethereum avvenuta a settembre. Questo è un netto vantaggio, soprattutto per gli investitori attenti all’ambiente, poiché PoS è molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al protocollo di prova del lavoro di Bitcoin.

Avalanche (AVAX) – Le criptovalute, escluse le due blue-chip, Bitcoin ed Ether, dovrebbero essere tutte considerate altcoin speculative in virtù delle loro piccole capitalizzazioni di mercato e della loro natura meno consolidata. Detto questo, c’è un aspetto interessante in ogni scelta rimanente, e la blockchain di Avalanche, che sfoggia AVAX come token nativo, non è diversa. La tecnologia delle “sottoreti” di Avalanche è l’elemento di differenziazione, in quanto la blockchain mira a diventare l’Amazon Web Services delle criptovalute, con la sua caratteristica delle sottoreti che essenzialmente consente l’implementazione di molte blockchain separate sulla sua rete. Lo sviluppatore Ava Labs vede un futuro la presenza di migliaia di blockchain diverse inevitabile. Dal suo debutto a settembre 2020, il token AVAX è più che raddoppiato rispetto al suo valore iniziale di circa $ 5,30.

Binance Coin (BNB) – Anche se è vero che nessun’altra criptovaluta può competere con le dimensioni di BTC o ETH, BNB – il token nativo dell’exchange di criptovalute Binance – è il più vicino. Con una capitalizzazione di mercato di circa $ 46 miliardi, non solo BNB è la terza criptovaluta più grande, ma è più del doppio della valutazione del prossimo non-stablecoin. Mentre l’improvvisa implosione dell’exchange FTX a novembre è stato un duro colpo per la reputazione delle criptovalute in generale, è stato un impulso per l’ecosistema Binance, che era il più grande rivale di FTX. Binance è ora l’exchange di criptovalute più dominante al mondo. Al 5 dicembre, i volumi nelle ultime 24 ore su Binance era di $ 11,6 miliardi, con un divario molto significativo rispetto al suo concorrente mainstream, Coinbase con volumi di $ 1,5 miliardi. A differenza di molte altre principali criptovalute, BNB ha un limite massimo sulla sua offerta e mira a ridurla nel tempo “bruciando” una parte delle sue commissioni di transazione denominate in BNB, aumentando così la scarsità.

Polygon (MATIC) – Polygon ha una capitalizzazione di mercato di circa $ 8 miliardi. Ciò renderebbe il token di Polygon, MATIC utilizzato per governare e proteggere la rete, un titolo a media capitalizzazione assolutamente insignificante a Wall Street. In criptovaluta, tuttavia, rende MATIC uno dei primi tra i 10 player principali sul mercato. Con il sostegno di Coinbase e Binance, Polygon è una scommessa sulla longevità e il successo di Ethereum, contribuendo alla crescita e la scalabilità di quella piattaforma e, infine, a consentire l’esecuzione di un numero potenzialmente illimitato di applicazioni decentralizzate sulla tecnologia. Nonostante l’ampia flessione delle criptovalute a novembre, MATIC ha più che raddoppiato i minimi di giugno.