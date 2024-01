Pirelli: mossa di Marco Tronchetti Provera. Alla Mtp più del 20% del capitale

Countdown alla reazione del titolo Pirelli domani a Piazza Affari dopo la mossa di Marco Tronchetti Provera che, attraverso la sua holding Camfin, e con due operazioni distinte, ha aumentato la quota detenuta nella società della Bicocca a circa il 20,58% del capitale. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto diramato dalla stessa Marco Tronchetti Provera Spa (MTP) e da Camfin.

Sono state così confermate le anticipazioni de Il Sole 24 Ore, che aveva parlato di una doppia operazione per portare la partecipazione di Pirelli in possesso di Camfin e Mtp Spa a salire dal 14% al 20% circa.

Pirelli: Marco Tronchetti Provera si muove nel capitale. Le due operazioni

Nella nota, diramata da Camfin e Mtp Spa nella serata di oggi, lunedì 8 gennaio, a mercati chiusi, si legge che i cda di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (Mtp Spa), di Camfin S.p.A., di Camfin Alternative Assets (CAA), di Longmarch Holding S.r.l. e di Longmarch Holding Hongkong Ltd riuniti in data odierna, “hanno deliberato due operazioni che portano Camfin e MTP SpA a rafforzare la partecipazione in Pirelli”.

“In seguito a tali operazioni la catena di controllo che fa capo a MTP SpA – recita il comunicato – detiene una quota complessiva pari a circa il 20,58% di Pirelli, rinsaldando così il ruolo di Camfin e MTP SpA qualiazionisti stabili e ribadendo la fiducia e l’impegno nel sostenere i progetti industriali di Pirelli”.

Le due operazioni che hanno permesso a Tronchetti Provera e alla holding Camfin della catena di controllo di salire nel capitale di Pirelli sono le seguenti.

Da un lato, MTP SpA, mediante aumento di capitale, ha rilevato una partecipazione che tramite meccanismi statutari, garantisce il controllo di Longmarch, veicolo che faceva capo alla famiglia cinese Niu.

Una mossa che ha garantito il controllo da parte di Marco Tronchetti Provera della società Longmarch e, dunque, del 3,68% che il gruppo detiene in Pirelli.

“MTP SpA assume il controllo di Longmarch, titolare del 3,68% di Pirelli“, si legge infatti nel comunicato, che rimarca come questa operazione – disciplinata da un accordo sottoscritto in data odierna tra CAA, Camfin, LMHK, Longmarch e MTP SpA (‘Accordo’) – sia basata “sulla partnership ventennale tra il dottor Tronchetti Provera e l’imprenditore cinese Mr. Niu ed è coerente con le originali previsioni degli accordi sottoscritti nel 2020 tra Camfin e Longmarch (‘ISA 2020’ poi modificato il 30 giugno 2021 ‘ISA 2021’), che prevedevano l’impegno di Longmarch a negoziare in buona fede un accordo riguardante il conferimento del 3,68% di Pirelli nel gruppo Camfin”.

Con l’altra e seconda operazione Camfin Alternative Assets, controllata da Camfin, ha acquistato il 2,8% di Pirelli.

L’acquisto della quota è avvenuto “in virtù della delibera del CdA di Camfin comunicata al mercato lo scorso 19 settembre 2023 che ha autorizzato l’acquisto di azioni Pirelli fino a un massimo del 5% del capitale di Pirelli entro un anno dalla delibera”.

“L’Acquisto – si legge ancora nella nota della società di Marco Tronchetti Provera – è stato finanziato tramite un aumento di capitale di CAA pari a 125 milioni di euro, incluso sovrapprezzo, sottoscritto per 17,3 milioni di euro da Camfin e per 107,8 milioni di euro da Longmarch”.

L’intesa implica che, “al termine di tale operazione, CAA (Camfin Alternative Assets), trasformata in società a responsabilità limitata, resterà, tramite meccanismi statutari adottati nel contesto dell’operazione in virtù dell’Accordo, controllata al 51% da Camfin e partecipata al 49% da Longmarch”.

Più Italia nel capitale della Bicocca. Quel patto con Brembo

Si rafforza così con la mossa di Tronchetti Provera il peso dell’Italia in Pirelli.

Il comunicato ha reso noto di fatto che il patto di consultazione per il voto nell’assemblea Pirelli con Brembo e Next Investments relativo al 6% di Pirelli detenuto dal gruppo bergamasco è rimasto invariato, sottolineando come tale patto preveda “l’impegno di Brembo di adeguare il proprio voto a quello di Mtp spa-Camfin, dopo essersi consultati sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria di Pirelli”.

Il titolo Pirelli, sulla scia delle indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, ha chiuso la sessione di oggi a Piazza Affari in rialzo di più del 3%, a quota 4,984 euro.

Da segnalare la mossa del governo Meloni che, alla metà di giugno, aveva annunciato l’esercizio del Golden Power su Pirelli, allo scopo di approntare una rete di misure complessivamente operanti a tutela dell’autonomia della società e del suo management nonché a protezione delle tecnologie e delle informazioni di rilevanza strategica possedute dalla Società.

Con la mossa il governo italiano faceva sì che la holding Camfin, controllata dall’Ad di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, avesse il diritto di nominare il prossimo Ceo e quattro membri del Cda.

