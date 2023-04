Parte la stagione delle trimestrali Usa, ecco cosa ci si aspetta dai colossi bancari

Occhi puntati sulle banche e in particolare su JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup che domani inaugureranno la stagione dei conti trimestrali del primo trimestre negli Stati Uniti.

I conti di queste quattro grandi società saranno attentamente monitorati degli investitori, che sono ansiosi di vedere come le principali società finanziarie americane hanno risposto alla crisi bancaria regionale di inizio marzo, quando si verificò il fallimento della Silicon Valley Bank.

Adesso l’incertezza sui mercati finanziari sembra essersi ridotta, così come il panico tra i correntisti, tant’è che si prevede che nonostante le recenti turbolenze, le principali banche d’affari statunitensi registreranno un forte margine di interesse e solidi prestiti.

In questo contesto diamo un’occhiata più da vicino alle stime di consenso degli analisti per ciascuna di questi colossi bancari, analizzando cosa ci si aspetta in termini di ricavi, utili ed EPS rispetto ai trimestri precedenti.

Panoramica sui conti delle banche

JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup sono le quattro maggiori istituzioni finanziarie degli Stati Uniti e hanno una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 700 miliardi di dollari. Teniamo presente che queste quattro banche rappresentano circa il 15% del Financial Select Sector SPDR Fund, il benchmark del settore finanziario statunitense.

Di conseguenza, vista l’importanza di questi quattro colossi bancari, si prevede che tutto il settore finanziario, ma forse anche il mercato più ampio (S&P 500), potrebbe registrare movimenti di prezzo significativi, con un incremento della volatilità.

JPMorgan Chase

Utile

Gli analisti di Wall Street stimano per JPMorgan un utile per azione (EPS) di 3,34 dollari ad azione nel primo trimestre. Questo implicherebbe un calo rispetto all’EPS riportato del trimestre precedente a quota $ 3,57, ma un aumento rispetto al primo trimestre del 2022 quando l’EPS di JPMorgan era di $ 2,63.

Nei due trimestri precedenti, JPMorgan ha sovraperformato le stime sugli utili degli analisti, dell’8% nel terzo trimestre del 2022 e del 16% nel quarto trimestre del 2022.

Ricavi

Nel primo trimestre del 2023, gli analisti prevedono un fatturato trimestrale di 36,8 miliardi di dollari, un dato che segnerebbe il miglior fatturato trimestrale della società, con un aumento di quasi $ 1,5 miliardi rispetto al quarto trimestre del 2022 e di $ 5,5 miliardi rispetto al primo trimestre del 2022.

Si prevede inoltre che i ricavi di JPMorgan derivanti da commissioni di prestito e deposito scenderanno del 2,6% a 1,79 miliardi di dollari.

Infine, si stima che le attività totali della banca diminuiranno del 7,9% a 3,64 trilioni di dollari, mentre i depositi medi scenderanno del 7,3% a 2,34 trilioni di dollari, mentre i prestiti medi aumenteranno del 6,2% a 1,13 trilioni di dollari.

Target di prezzo

Al momento, il titolo JPMorgan Chase è scambiato a $ 128, e da inizio anno registra da inizio anno un calo del -4,18%.

Guardando la view sul titolo, dai dati raccolti da Bloomberg, vediamo come la come la maggior parte degli analisti (20) danno un’indicazione “Buy”, in 9 dicono di mantenere in portafoglio (“Hold”), mentre nessuno ha una visione “Sell” sul titolo.

Il target price medio a 12 mesi è pari a 150,8 dollari, il che implica un rendimento potenziale del 17,4%.

“la crisi bancaria non è finita”

Tuttavia, nella sua ultima lettera annuale agli azionisti, Jamie Dimon, il Ceo di JPMorgan ha dichiarato che “la crisi bancaria non è ancora finita“, e che ci saranno “ripercussioni negli anni a venire“. Proprio per questo motivo, la più grande banca d’America intende modificare le proprie operazioni “in modo da continuare ad avere successo”.

In tal senso, JPMorgan intenderebbe “ridurre i depositi in contanti non operativi dei clienti e allo stesso tempo implementare strategie di gestione ed esecuzione più rigorose“. Questo potrebbe necessariamente ad includere la revisione del prezzo di alcune attività, ma anche la gestione di prodotti non redditizi e la modifica dei mix aziendali, oltre che una valutazione più rigorosa dei clienti.

Infine, Dimon ha anche accennato anche ad una potenziale riduzione del business dei mutui di JPMorgan.

Analisi tecnica

Il titolo sta consolidando l’area dei 130 dollari ad azione (principale supporto di breve periodo per il titolo e si trova leggermente al di sopra della media mobile a 200 periodi.

Wells Fargo

Utile

Nel primo trimestre del 2023, gli analisti di Wall Street stimano per Wells Fargo un utile per azione (EPS) di $ 1,16. Ciò implicherebbe un forte aumento dell’EPS (+28%) sia rispetto a quello riportato nel trimestre precedente di $ 0,85, sia dell’EPS registrato nel primo trimestre dello scorso anno quando si attestò allo $ 0,88. Ricordiamo che nel quarto trimestre del 2022 Wells Fargo aveva sorpreso del 14% le aspettative sugli utili degli analisti.

Ricavi

I ricavi trimestrali di Wells Fargo sono stimati a 20,1 miliardi di dollari, con un incremento del 14,4%. Questo risultato segnerebbe il miglior fatturato trimestrale dell’azienda dal quarto trimestre del 2021 (2 anni), con un aumento di $ 500 milioni rispetto al quarto trimestre del 2022 e $ 2,5 miliardi rispetto al primo trimestre del 2022.

Per Wells Fargo inoltre gli analisti stimano che il reddito da interessi netto salirà di quasi il 42% a 13,09 miliardi di dollari. Tuttavia, il totale delle attività è visto in calo del 2,6% a $ 1,881 trilioni. FactSet prevede che i prestiti medi aumenteranno del 6% a 952 miliardi di dollari, mentre i depositi medi scenderanno del 5,5% a 1.383 trilioni di dollari.

Target di prezzo

Al momento, il titolo Wells Fargo è scambiato a $ 39,19, e da inizio anno registra da inizio anno un calo del -5,08%.

Guardando la view sul titolo, dai dati raccolti da Bloomberg, vediamo come la come la maggior parte degli analisti (21) danno un’indicazione “Buy”, in 7 dicono di mantenere in portafoglio (“Hold”), mentre nessuno ha una visione “Sell” sul titolo.

Il target price medio a 12 mesi è pari a 48,8 dollari, il che implica un rendimento potenziale del 24,8%.

Analisi tecnica

Il titolo Wells Fargo dopo aver rimbalzato dal supporto a quota 36 dollari si trova ora vicino alla resistenza a 40 dollari ad azione. Tuttavia, la fase di debolezza del titolo si può osservare anche dalla posizione delle medie mobili con il titolo che è al di sotto di quelle principali a 50 e 200 periodi.

BlackRock

Utile

Gli analisti per BlackRock stimano per il primo trimestre di quest’anno un EPS di $ 7,44 (un dato rivisto al ribasso nelle ultime settimane). Questo risultato implicherebbe un rallentamento rispetto sia all’EPS riportato del trimestre precedente di $ 8,93, sia rispetto all’utile per azione (EPS) registrato nel primo trimestre dello scorso anno a quota 9,52 dollari ad azione.

Ricordiamo che nei due trimestri precedenti, BlackRock ha superato del 35,2% le aspettative sugli utili degli analisti nel terzo trimestre del 2022, mentre del 9,9% nel quarto trimestre del 2022.

Ricavi

Per BlackRock gli analisti di Wall Street stimano ricavi trimestrali a 4,25 miliardi di dollari, registrando così una riduzione rispetto ai ricavi di $ 4,34 miliardi del quarto trimestre 2022, ma anche rispetto ai ricavi realizzati nel primo trimestre 2022 di $ 4,7 miliardi.

Target di prezzo

Al momento, il titolo BlackRock è scambiato a $ 665,9, e da inizio anno registra da inizio anno un calo del -6,02%.

Guardando la view sul titolo, dai dati raccolti da Bloomberg, vediamo come la come la maggior parte degli analisti (15) danno un’indicazione “Buy”, in 7 dicono di mantenere in portafoglio (“Hold”), mentre nessuno ha una visione “Sell” sul titolo.

Il target price medio a 12 mesi è pari a 764 dollari, il che implica un rendimento potenziale del 14,8%.

Analisi tecnica

Il titolo BlackRock si trova in prossimità delle principali medie mobili a 50 e 200 periodi. Ecco che il superamento con volumi di contrattazione di questi livelli di resistenza potrebbe spingere il titolo verso la prossima resistenza a quota 700-720 dollari.

Citigroup

Utile

Per Citigroup gli analisti stimano che gli utili di Citigroup diminuiranno per il sesto trimestre consecutivo registrando nel primo trimestre del 2023 un utile per azione di di $ 1,65, e questo implicherebbe un aumento rispetto all’EPS registrato nel trimestre precedente di $ 1,16, ma un rallentamento rispetto all’EPS ottenuto nel primo trimestre dello scorso anno quando si attesto a $ 2,02.

Ricordiamo che negli otto trimestri precedenti, Citigroup ha sempre sovraperformato le aspettative sugli utili degli analisti, tant’è che nel terzo trimestre del 2022, la società ha superato le stime dell’EPS di oltre il 14%.

Ricavi

I ricavi trimestrali di Citigroup sono stimati a quasi 20,06 miliardi di dollari (+3,6%). Questo risultato segnerebbe il miglior fatturato trimestrale di sempre per l’azienda, con un aumento di $ 2 miliardi rispetto al quarto trimestre del 2022 e di $ 0,7 miliardi rispetto al primo trimestre del 2022.

Inoltre, le stime di FactSet stimano che il margine di interesse dovrebbe salire del 18% a 12,86 miliardi di dollari. Inoltre, gli analisti stimano che le attività totali aumentino dell’1,4% a 2,43 trilioni di dollari, mentre i prestiti medi sono stimati a 653,9 milioni di dollari, con i depositi medi che dovrebbero aumentare del 3,5% a 1,37 miliardi di dollari.

Target di prezzo

Al momento, il titolo Citigroup è scambiato a $ 46,9, e da inizio anno registra da inizio anno un rialzo del 3,74%.

Guardando la view sul titolo, dai dati raccolti da Bloomberg, vediamo come la come la maggior parte degli analisti (10) danno un’indicazione “Buy”, in 17 dicono di mantenere in portafoglio (“Hold”), mentre solo 1 ha una visione “Sell” sul titolo.

Il target price medio a 12 mesi è pari a 55 dollari, il che implica un rendimento potenziale del 17,8%.

Analisi tecnica

Il titolo Citigroup si trova al di sotto delle principali medie mobile a 50 e 200 periodi, mentre il principale supporto è stato individuato a quota 43 dollari ad azione.

Le prossime in calendario

Settimana prossima sarà il turno di Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Charles Schwab.

Nel frattempo, venerdì la Federal Reserve nella settimana terminata il 29 marzo, i depositi delle banche commerciali sono diminuiti di 64,7 miliardi di dollari, segnando 10 settimane consecutive di calo.