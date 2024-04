Panetta, serve nuovo modello di crescita europeo: meno export, più domanda interna

L’Europa dovrebbe guardare a Cina e Stati Uniti, che già da tempo puntano forte sulla domanda interna rispetto a quella estera. A defiinire quello che dovrebbe essere il nuovo modello di crescita del Vecchio Continente è il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nella lectio magistralis che ha tenuto in occasione del conferimento della laurea honoris causa in scienze giuridiche banca e finanza presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il nuovo modello di crescita

Il governatore di Bankitalia ha fornito la sua view sul futuro economico del Vecchio Continente: “Occorre innanzi tutto riconsiderare il modello di crescita europeo. Negli ultimi due decenni l’economia della UE ha fatto eccessivo affidamento sulla domanda estera e ha penalizzato la domanda interna, al contrario degli Stati Uniti. Le controversie commerciali e gli shock globali rendono però questa strategia di crescita meno sostenibile e più rischiosa. In prospettiva, la UE dovrà rafforzare la domanda interna e valorizzare il mercato unico. Una tale ricetta è coerente con l’evoluzione in atto nell’economia mondiale. Ad esempio la Cina, a lungo uno dei principali mercati di sbocco delle esportazioni europee, sta riducendo la sua apertura commerciale per effetto sia del rafforzamento della domanda interna, sia delle politiche volte a ridurre la dipendenza dall’estero, soprattutto nei settori tecnologici. Ma il problema non è soltanto l’inaridimento dei mercati di sbocco: i produttori cinesi stanno divenendo via via più competitivi, e in alcuni settori stanno conquistando quote crescenti del mercato globale”.

Il richiamo all’unione di intenti

Di fronte ai rischi globali, ai conflitti, e alla fine del modello precedente di globalizzazione, “i Paesi europei possono avere successo soltando unendo le forze e progredendo verso un’Unione economica e monetaria vera e propria, con un’integrazione piu’ stretta in termini sia finanziari sia fiscali”. Per Panetta “il rafforzamento oggi è un obbligo”, per “contrastare le divisioni esterne all’Unione Europea dobbiamo poter contare su una maggiore integrazione interna”.