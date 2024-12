Palantir Technologies: “tormentone” nuovi massimi, ma attenzione al grafico

Palantir Technologies ancora sotto i riflettori dopo aver registrato una serie di attacchi e successive conferme sui massimi assoluti. La crescita eccezionale che ha caratterizzato fino a questo momento il 2024, con un incremento di oltre il 290%, potrebbe non essersi ancora esaurita.

Se vuoi aggiornamenti su Analisi tecnica, Big Tech USA, Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Cosa sta muovendo il titolo in Borsa

Il titolo della big tech Usa potrebbe toccare nuovi massimi proprio durante le prossime sedute di dicembre grazie all’espansione nel settore dell’intelligenza artificiale (AI) e all’aumento della domanda per le sue soluzioni di analisi dei dati. In particolare, Palantir ha beneficiato di significativi contratti governativi e di una crescente adozione delle sue piattaforme AI da parte di clienti commerciali.

Guardando al futuro, le prospettive per Palantir appaiono altrettanto promettenti. Analisti come Keith Fitz-Gerald prevedono che il titolo potrebbe raggiungere i $ 100 entro la metà del 2025, grazie alla posizione dominante dell’azienda nel mercato dell’AI e alla sua capacità di attrarre nuovi clienti. Ulteriore fattore di spinta che ha contribuito a questa performance record è stata sicuramente l’inclusione di Palantir nell’indice S&P 500, nonché il trasferimento della quotazione al Nasdaq, rafforzando la sua presenza nel mercato azionario ed aumentando l’interesse degli investitori istituzionali.

Tuttavia, è importante considerare anche le valutazioni attuali del titolo. Alcuni analisti esprimono preoccupazioni riguardo alla sostenibilità di tali valutazioni, suggerendo che il prezzo delle azioni potrebbe già riflettere gran parte delle prospettive di crescita future. Pertanto, di fronte ad un’impennata così forte del prezzo del titolo è possibile attendersi un altrettanto forte scivolone qualora si incappi in un periodo correttivo.

Cosa attendersi quindi? Mentre Palantir continua a consolidare la sua posizione nel mercato dell’AI e dell’analisi dei dati, le sue prospettive future dipenderanno dalla capacità di mantenere una crescita sostenibile e di giustificare le attuali valutazioni di mercato. Uno sguardo al grafico potrebbe quindi aiutare a capire a che punto si trova il percorso di questo titolo.

Outlook grafico del titolo Palantir

Palantir Technologies continua a brillare in questo 2024, registrando una performance straordinaria (+291,7%) che ha portato il titolo a superare livelli di resistenza chiave ed a raggiungere nuovi massimi. Gli analisti si dicono ancora ottimisti per il futuro, parlando di un prezzo in orbita $ 100, ma quanto di tutto questo è verosimile? E, soprattutto, in questa eventualità, in che tempi? Si tratta di domande a cui è difficile rispondere ma analizzando il grafico per cogliere alcuni spunti chiave potrebbe essere utile per non farsi cogliere impreparati.

Dal grafico si evince che il titolo si trova in un trend ascendente ben definito, avviato nel 2023 con la rottura della precedente trendline discendente (in blu) a definirne la partenza. Da allora, Palantir ha inanellato una serie di massimi e minimi crescenti, sostenuti da volumi in aumento durante i breakout. In particolare, il superamento delle resistenze a $ 22,50 e $ 33,50 ha rafforzato la fiducia degli investitori, trasformando questi livelli in supporti chiave. Più recentemente, la resistenza psicologica a $ 45 è stata superata con forza, spingendo il titolo verso la soglia dei 70$. Questo movimento è stato tuttavia accompagnato da un incremento di volumi di negoziazione inferiori rispetto ai precedenti movimenti in rottura, e questo potrebbe segnalare una leggera stanchezza da parte dei acquirenti.

Inoltre, se a questo segnale si aggiunge il fatto che il grafico del RSI a 14 periodi si trova attualmente in zona di ipercomprato, si potrebbe suggerire una possibile fase di consolidamento o una correzione tecnica nel breve termine.

Ad ogni modo, la forza del trend rimane ancora elevata con il livello di $ 60 a rappresentare il primo supporto statico (in giallo), un punto cruciale per mantenere il trend rialzista intatto, distante più del 10% dai valori attuali. In caso di ulteriori rialzi, invece, il target psicologico di $ 70 rappresenta il prossimo obiettivo, con prospettive di un eventuale estensione verso $ 80 se il momentum positivo dovesse proseguire, e in un momento di euforia come quello in atto, non è da escludere un tentativo su livelli ancora più superiori.

Palantir si conferma uno dei titoli più interessanti nel panorama tecnologico, grazie alla sua forza nel settore dell’intelligenza artificiale e all’entusiasmo degli investitori. Tuttavia, visti alcuni segnali tecnici in controtendenza, si invita alla cautela, sebbene la forza del trend al momento non dà cenni significativi di arresto. La sfida ora è mantenere il ritmo senza surriscaldare eccessivamente il titolo, seguendo ciò che il mercato dice.