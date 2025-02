Palantir: domanda AI “senza freni” traina conti e guidance 2025

La stagione di trimestrali di Wall Street volge al termine. In attesa dei conti di Alphabet, in uscita stasera a mercati chiusi, sono stati diffusi i risultati di Palantir Technologies, che ha stupito il mercato con previsioni oltre le attese. A trainare le aspettative è la domanda “incontenibile” di software per l’intelligenza artificiale. Titolo a +22,75% nelle negoziazioni estese a New York.

Conti e aspettative di Palantir

Nel quarto trimestre, Palantir ha generato ricavi per 827,5 milioni di dollari, in aumento del 36% su base annua e superiori alle stime di 775,9 milioni degli analisti. L’utile operativo rettificato è cresciuto del 78% a 372,5 milioni, mentre l’Eps adjusted si è attestato a 14 centesimi, superando le previsioni di 11 centesimi.

Nel primo trimestre del 2025, la società prevede un fatturato compreso tra 858 e 862 milioni di dollari, rispetto al consensus di 802,9 milioni, e un utile operativo rettificato tra 354 e 358 milioni di dollari (vs 300 milioni attesi). Per l’intero anno, Palantir si attende ricavi tra 3,74 e 3,76 miliardi di dollari, ben al di sopra delle stime di 3,54 miliardi, con un utile operativo rettificato tra 1,55 e 1,57 miliardi (consensus 1,37 miliardi).

Forte domanda AI da governo USA e nuove partnership

La crescita di Palantir è stata sostenuta dalla forte domanda di soluzioni di intelligenza artificiale, sia nel settore governativo che in ambito commerciale. Il fatturato derivante dai contratti con il governo degli Stati Uniti è aumentato del 45% nel quarto trimestre, raggiungendo i 343 milioni di dollari, mentre le vendite commerciali negli USA sono cresciute del 64% a 214 milioni e nell’intero 2025 sono previste in aumento del 54% su base annua a 1,08 miliardi.

La società ha inoltre ampliato il contratto con l’esercito americano fino a un valore massimo di 619 milioni di dollari entro il 2028 e rafforzato la collaborazione con il Comando per le Operazioni Speciali degli Stati Uniti.

Oltre ai rapporti con il governo, Palantir ha stretto nuove partnership strategiche, tra cui una con Anduril Industries per lo sviluppo di tecnologie per la difesa e un accordo con la startup AI Anthropic per integrare modelli di linguaggio avanzati nelle operazioni di intelligence e difesa.

Balzo del titolo Palantir nel trading after hours

Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni di Palantir hanno registrato un rialzo del 22,75% nel trading after-hours, dopo aver toccato nella seduta di ieri il massimo storico di 83,74 dollari per azione. Il forte rialzo riflette la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita della società, alimentata dall’incremento della domanda di soluzioni AI.

Nonostante le indicazioni positive, alcuni analisti hanno segnalato che il nuovo target di fatturato è inferiore di 750 milioni rispetto al target iniziale di 4,5 miliardi di dollari annunciato dal CEO Alex Karp nell’agosto 2022. Secondo Bloomberg Intelligence, la crescente concorrenza da soluzioni open-source potrebbe mettere pressione sul business governativo.