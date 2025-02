Amazon, in arrivo la trimestrale con focus su AWS ed e-commerce. Titolo pronto per nuovi massimi?

Occhi puntati su Amazon, la quale si prepara a pubblicare i risultati del quarto trimestre 2024 in arrivo per giovedì 6 febbraio in tarda serata. Il consensus Bloomberg prevede un’ulteriore crescita per ricavi ed EPS, a conferma di un business che rimane solido e particolarmente attento agli sviluppi del contesto competitivo. Di seguito, focus sugli sviluppi e previsioni per le principali business unit, AWS ed e-commerce in primis, e sguardo al grafico del titolo quotato al Nasdaq, con gli approfondimenti del pattern grafico recentemente trattato.

Le previsioni sull’ultimo trimestre del 2024

Amazon si appresta giovedì in tarda serata alla pubblicazione dei conti del trimestre a chiusura del 2024 sugli sviluppi di un’annata da record, trainata da un business solido e ben diversificato. Le previsioni del consensus Bloomberg confermano l’outlook positivo per la big dell’e-commerce con dei ricavi attesi in crescita sia sul confronto a dodici mesi, sia su quello trimestrale. I ricavi sono infatti previsti in rialzo per $ 187,34 miliardi, in crescita del +10,2% su base annua e del +17,9% su base trimestrale, segnando una forte accelerazione rispetto ai $ 170 miliardi del Q4 2023. L’EPS è stimato a $ 1,47, anch’esso in aumento del +47% rispetto al $ 1,00 dello stesso trimestre del 2023 e del +2,8% rispetto al Q3 2024.

Per Amazon si prospetta un trimestre a suon di record sostenuto dalla stagionalità del business, trainato dalla spinta degli acquisti del periodo natalizio e dagli sconti del Black Friday di novembre. Tuttavia, il focus del mercato sarà sulla redditività operativa, con particolare attenzione ai margini di AWS e all’impatto dei costi logistici. Gli addetti ai lavori si concentreranno pertanto sulla la performance delle divisioni Amazon Web Services (AWS), e-commerce ed advertising, che continuano a rappresentare le aree di crescita più dinamiche del gruppo. Nello specifico:

AWS: il vero driver della redditività. AWS continua ad essere il segmento più redditizio di Amazon ed un fattore chiave per la crescita dell’utile operativo. In questa unit i ricavi sono attesi a $ 28,81 miliardi , in crescita del +19% su base annua. Il consolidamento in questa area sarebbe un ottimo segnale da lanciare anche alla concorrenza sempre più forte da parte dei competitor come Azure di Microsoft e Google Cloud;

il vero driver della redditività. AWS continua ad essere il segmento più redditizio di Amazon ed un fattore chiave per la crescita dell’utile operativo. In questa unit i , in crescita del su base annua. Il consolidamento in questa area sarebbe un ottimo segnale da lanciare anche alla concorrenza sempre più forte da parte dei competitor come Azure di Microsoft e Google Cloud; E-commerce e vendite retail: rappresenta il core business storico con il segmento retail che, seppur a crescita più moderata, resta essenziale per il modello Amazon. In questa unit i ricavi sono previsti a $74,70 miliardi , in crescita del +5,9% rispetto al Q4 2023, grazie all’impulso delle vendite natalizie e alle promozioni del Black Friday e Cyber Monday;

rappresenta il core business storico con il segmento retail che, seppur a crescita più moderata, resta essenziale per il modello Amazon. In questa unit , in crescita del rispetto al Q4 2023, grazie all’impulso delle vendite natalizie e alle promozioni del Black Friday e Cyber Monday; Advertising: si tratta di un settore in espansione. Il business pubblicitario di Amazon è una delle aree a più rapida crescita, grazie alla monetizzazione dei dati sugli acquisti e al crescente utilizzo di annunci sponsorizzati. In questo segmento i ricavi sono attesi a $ 17,35 miliardi, in aumento del +17,7% su base annua, grazie alla conquista di nuove quote di mercato rispetto a competitors come Google e Meta.

Amazon entra quindi nella earning season con solide aspettative di crescita, ma il mercato cerca conferme sulla capacità dell’azienda di mantenere margini elevati e sulla sostenibilità della crescita a lungo termine. Occhi puntati sia su i risultati che sulle nuove guidance per il 2025 che potranno essere il motore per sostenere anche le aspettative di un titolo che sul Nasdaq continua a registrare nuovi massimi.

Punto tecnico sul grafico del titolo Amazon

Amazon ha ricominciato a fare sul serio, dopo un avvio di 2025 leggermente in rosso, ha ripreso a correre. Da inizio anno la performance segna un +6,6% circa, registrando nel mese di gennaio anche nuovi massimi storici sul livello di $ 241,77.

Dopo un mese dall’ultima analisi, il titolo ha confermato le ipotesi mosse. Il forte trend ascendente di lungo periodo si ripropone anche nell’orizzonte temporale a breve termine, con il prezzo che ha chiuso al di sopra del limite superiore di quella che ad oggi si può definire una bullish flag rialzista. Lo scenario creatosi va infatti a proiettare il titolo verso lidi ben più elevati rispetto ai livelli attuali, confermando così il target price in area $ 270.

La situazione comincia a farsi particolarmente interessante in attesa di togliere il velo dai conti del trimestre. Oltre alla flag di accumulazione creatasi sul grafico dei prezzi, infatti, si noti come anche il grafico del RSI a 14 periodi sia in fase di raccoglimento della forza necessaria per tentare la rottura rialzista della resistenza dinamica (in verde). Un’eventuale rottura potrebbe preannunciare un nuovo tentativo di attacco verso i recenti massimi storici in superamento della resistenza statica (in giallo) configurata su questo livello.

L’attenzione si concentra quindi su questo livello chiave, il cui approccio ed eventuale breakout dovranno essere confermati non solo da almeno un’ulteriore chiusura sopra la resistenza, ma anche da dei volumi delle negoziazioni crescenti. Si noti infatti come i recenti massimi siano stati segnati da un’andamento in divergenza rispetto all’indicatore volumetrico, segnalando che non tutto potrebbe essere oro ciò che luccica. Nuove indicazioni si otterranno dalla pubblicazione della trimestrale: se i risultati del Q4 2024 confermeranno il trend positivo e la guidance per il 2025 sarà solida, il titolo potrebbe allora essere pronto per nuovi massimi; al contrario, eventuali segnali di rallentamento nei margini di AWS o nella domanda retail potrebbero pesare sulla price action nel breve termine. Palla al mercato.