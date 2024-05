Nvidia: titolo oltre $1.000 con utili e ricavi da boom AI. Il doppio grande annuncio split azionario e dividendi +150%

Nvidia non smette di stupire comunicando per l’ennesima volta utili e ricavi migliori delle attese e confermando i rumor su un nuovo split azionario che erano circolati a Wall Street negli ultimi mesi.

Oltre a rendere noti i numeri relativi al primo trimestre del 2024, la Big Tech Usa illustre componente del club esclusivo dei Magnifici 7 ha fatto infatti il grande annuncio su un piano di frazionamento azionario 10 a 1.

Le sorprese non sono finite qui, visto che il gigante dei chip che sta beneficiando della grande febbre AI esplosa sui mercati ha annunciato anche un aumento dei dividendi pari a ben +150%.

Nvidia: utili e ricavi I trimestre battono le stime del consensus

Veniamo ai numeri di Nvidia, che hanno messo in evidenza, oltre alla solidità del business della Big Tech americana, il boom dell’AI (artificial intelligence, o intelligenza artificiale), sebbene non sia mancata qualche nota stonata.

Il gigante dei chip ha annunciato di aver concluso i primi tre mesi del 2024 con un utile netto pari a $14,81 miliardi, o di $5,98 per azione, in deciso rialzo rispetto ai $2,04 miliardi, o 82 centesimi per azione, dello stesso periodo del 2023.

L’eps adjusted è schizzato su base annua del 461% a 6,12 dollari, ben oltre i $5,59 su base adjusted previsti dagli analisti interpellati da LSEG.

A volare anche i ricavi, che sono balzati del 262% su base annua a $26 miliardi, facendo meglio dei $24,65 miliardi stimati dal consensus.

Positiva la guidance, ovvero l’outlook sfornato dal gigante dei semiconduttori: Nvidia ha annunciato di prevedere per il trimestre in corso – secondo trimestre del 2024 – ricavi per un valore di $28 miliardi, superiori alle vendite da $26,61 miliardi attese dagli analisti.

E’ stata così positiva la reazione del titolo NVDA: subito dopo la diffusione della trimestrale, le azioni della Big Tech sono salite del 4% circa nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, per poi scattare ulteriormente al rialzo e superare per la prima volta nella storia la soglia di 1000 dollari.

Un grande apporto alla crescita stratosferica dei ricavi, che è proseguita nel primo trimestre del 2024, è arrivato dalla divisione dei data center, che ha assistito a uno scatto del giro d’affari pari a +427% su base annua, a quota $22,6 miliardi.

L’incidenza è stata superiore alle stime del consensus, che aveva messo in conto ricavi dell’unità per 21,1 miliardi, rispetto ai 18,4 miliardi del quarto trimestre del 2023.

Riguardo alla performance delle altre divisioni, l’unità automotive e di robotica di Nvidia ha registrato nel primo trimestre ricavi in crescita del 17% su base trimestrale e dell’11% su base annua, a $329 milioni, oltre i $304 milioni previsti.

Il segmento gaming e AI PC ha riportato invece ricavi per $2,6 miliardi, in calo dell’8% su base trimestrale ma in rialzo del 18% su base annua, a $2,6 miliardi, in linea con le attese.

Il grande annuncio sul frazionamento azionario. NVDA prossima a entrare nel Dow Jones?

Riguardo alla grande mossa del frazionamento azionario su cui Wall Street puntava da un po’ di tempo, Nvidia ha spiegato che lo split azionario 10 a 1 è stato deciso “per rendere i titoli più accessibili ai dipendenti e agli investitori”.

Di split azionario di Nvidia si era parlato agli inizi dell’anno, sulla scia della corsa record che aveva portato le azioni NVDA a superare anche la soglia di 900 dollari.

Il precedente frazionamento azionario era stato lanciato dal colosso dei chip tre anni fa, nel 2021.

Il frazionamento azionario sarà avviato il prossimo 6 giugno, quando ciascun azionista, alla fine della sessione di Wall Street, riceverà 9 ulteriori azioni, che verranno offerte dopo la fine della seduta del giorno successivo, in data 7 giugno.

Per quanto riguarda invece i dividendi, Nvidia ha annunciato un aumento del 150% che porterà i nuovi dividendi trimestrali a salire a 10 centesimi per azione, rispetto agli attuali 4 centesimi per azione.

Considerando gli effetti del frazionamento azionario, le nuove cedole – che saranno pagate agli azionisti il prossimo 28 giugno – avranno un valroe pari a 1 centesimo per azione.

L’annuncio dello split azionario potrebbe, secondo alcuni esperti, rinfocolare a questo punto le speculazioni dell’ingresso del titolo Nvidia, nel listino dei titoli industriali Dow Jones Industrial Average, al fianco di altre Big Tech Usa componenti dei Magnifici 7 come Apple, Amazon, Microsoft.

Considerando che le azioni di Nvidia sono scambiate nelle contrattazioni afterhours di Wall Street attorno a quota 1000 dollari, il valore futuro dei titoli a seguito dello stock split sarà pari a $100.

