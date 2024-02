Nvidia: trionfo utili con febbre chip per l’AI. Per Wall Street il titolo è ancora buy

Nvidia, il colosso americano produttore di chip visto come grande scommessa di Borsa grazie alla febbre esplosa per l’AI, ha pubblicato una trimestrale che non solo non ha deluso Wall Street, ma ha confermato utili e un fatturato da sogno, superiori alle attese del consensus degli analisti.

Superiore alle attese anche l’outlook annunciato dalla Big Tech, componente illustre del club dei Magnificent 7.

I mercati premiano il titolo, che mette a segno un rally di oltre il 10% sul Nasdaq, puntando verso nuovi massimi.

Miracolo Nvidia: crescita utili da sballo, eps fino a +765% in un anno

Quello che è diventato ormai un peso massimo di Wall Street, forte di una corsa che ha fatto volare le sue azioni di oltre il 230% negli ultimi 12 mesi e di oltre +383% negli ultimi tre anni, incassando un guadagno superiore al +40% dall’inizio di questo 2024, ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre con numeri record.

In particolare, il fatturato del quarto trimestre (fiscale) terminato il 28 gennaio del 2024 è salito a $22,1 miliardi, in rialzo del 22% rispetto al terzo trimestre fiscale e di +265% su base annua.

L’utile per azione diluito GAAP, si legge nel comunicato del gruppo, si è attestato a $4,93, in crescita del 33% su base trimestrale e di ben il 765% su base annua.

Boom anche per l’eps diluito no-GAAP, pari a $5,16, in rialzo del 28% su base trimestrale e del 486% su base annua.

Nell’intero anno fiscale 2024, Nvidia ha visto volare il proprio fatturato del 126%, a $60,9 miliardi.

L’eps GAAP è stato di $11,93, in crescita del 586% rispetto all’anno fiscale 2023 mentre l’eps diluito no GAAP si è attestato a $12,96, con un balzo del 288% su base annua.

La grande febbre esplosa sull’AI si è confermata il motore di crescita di questa Big Tech Usa, prossima ormai a entrare nell’Olimpo delle società quotate in Borsa che possono vantare una capitalizzazione di $2 trilioni, e appena reduce da una settimana vincente che l’ha vista superare nell’arco di pochi giorni il valore di mercato degli altri titani dei Magnificent 7 Amazon e Alphabet.

La regina dell’AI è riuscita a scalare la classifica delle Big Tech, spodestando Alphabet dalla terza posizione, e rimanendo indietro in termini di valore di mercato soltanto rispetto a Microsoft, la prima in assoluto, e rispetto al colosso dell’iPhone Apple.

La grande paura di una delusione per Nvidia non si è materializzata.

Piuttosto, il colosso ha battuto le stime, visto che l’eps del quarto trimestre del 2023 di $5,16 su base adjusted è stato decisamente superiore ai $4,64 attesi dal consensus, così come il fatturato, a $22,10 miliardi, ha superato i $20,62 miliardi previsti.

Non potevano di conseguenza mancare le reazioni positive degli analisti alla diffusione degli utili.

In particolare Tejas Dessai, Technology Analyst di Global X, ha messo in evidenza come Nvidia abbia dimostrato di riuscire a portare avanti “la sua straordinaria corsa per un altro trimestre”.

Tutto questo grazie all’exploit del business dell’AI (artificial intelligence, intelligenza artificiale).

“Il risultato è stato ancora una volta trainato dalla crescita esplosiva del segmento Data Center, che fornisce processori AI per i grandi provider di data center, gli hyperscaler e altre aziende, con un aumento dei ricavi del 409% su base annua. Il ritmo di crescita ci dà la certezza che questo ciclo di investimenti è ben lontano dal concludersi”.

Non solo.

Dessai ha messo in evidenza che “sorprendentemente, anche il segmento Gaming rimane abbastanza resiliente e in crescita, con ricavi in aumento di quasi il 56% su base annua”, fattore che porta Global X a ritenere che “le stime continueranno a essere riviste al rialzo nei prossimi due trimestri, man mano che tutti i segmenti di prodotto mostreranno uno slancio accelerato”.

“Stiamo assistendo a una fase di enorme disruption – ha fatto notare l’analista – Nei prossimi anni, per far fronte alla rapida adozione dell’IA generativa, i chip dei datacenter dovranno essere sostituiti per un valore di trilioni di dollari. Si tratta di un enorme opportunità di mercato per Nvidia e, data la sua posizione preminente nel settore dei chip AI di alta qualità, riteniamo che continuerà a dominare questo spazio fino al 2030″.

Inoltre, “oltre ai processori AI, l’ampia offerta dell’azienda, comprese le soluzioni di rete, la posiziona in modo interessante per monetizzare il panorama del computing che sta emergendo”.

E ancora, hardware a parte, “la posizione di Nvidia è rafforzata dalla sua piattaforma CUDA, che consente agli sviluppatori di AI di distribuire carichi di lavoro in modo efficiente e di lavorare con cluster di GPU. Questo lato software è piuttosto unico e aiuta l’azienda a difendere la sua posizione nel mercato, creando allo stesso tempo una certa fedeltà e una facile integrazione degli sviluppatori nella nuova generazione di chip”.

Dessai ha confermato l’ottimismo nei confronti della solidità del business di Nvidia segnalando che “la richiesta di chip da parte di aziende e governi sembra tale da poter mantenere la domanda elevata per almeno altri 3 o 4 trimestri, prima di vedere segni di rallentamento della crescita”.

“Inoltre, riteniamo che l’opportunità dei chip AI si estenda ben oltre i data center, essendo destinata a entrare negli smartphone, nei laptop, nei sistemi IOT, nella robotica, nei dispositivi medici, nelle automobili, con ampio spazio per altre aziende più piccole che potranno catturare e servire il mercato”.

Insomma, un mare di possibilità per l’AI, che si tradurrà in un mare di opportunità anche per Nvidia, che più di tutte sta riuscendo a cavalcare la febbre per l’intelligenza artificiale.

eToro: nuovo paradigma nell’era dell’intelligenza artificiale

A mettere in evidenza la forza di Nvidia è stato anche Gabriel Debach, market analyst di eToro, che ha commentato quelli che ha definito, per il gigante delle GPU, “risultati trimestrali da urlo”, che hanno smentito “qualsiasi dubbio sulla sua straordinaria forza”.

Tanto che ormai “i numeri e le dichiarazioni del suo CEO stanno catalizzando l’attenzione maniacale su Wall Street, sottolineando un nuovo paradigma nell’era dell’intelligenza artificiale”.

“In analogia con le bolle passate – ha commentato Debach – mettere in discussione la ragionevolezza delle valutazioni sembra quasi un’eresia. Negli anni ’60, il tema della crescita era simile, con titoli come IBM considerati un must in qualsiasi portafoglio”.

Gabriel Debach ha fatto notare che, “nella conference call con gli analisti, il CEO Jensen Huang ha dichiarato che la domanda per i nuovi prodotti Nvidia supererà l’offerta per il resto dell’anno”.

Praticamente, “nonostante l’offerta stia crescendo, la domanda non mostra segni di rallentamento”.

Tutto si spiega con il booom dell’“intelligenza artificiale generativa”, che “ha aperto un nuovo ciclo di investimenti, portando a un raddoppio della base installata di data center nel mondo nei prossimi cinque anni, con un’opportunità di mercato annuale di centinaia di miliardi di dollari”.

L’analista di eToro ha ricordato che “aziende del calibro di Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Google rappresentano quasi il 40% delle entrate di Nvidia, poiché investono in hardware per l’informatica AI” e che “l’accordo annunciato con Cisco questo mese offre a Nvidia un nuovo canale di distribuzione”.

“Non sembra che la paura di un rallentamento economico abbia spazio in questo settore. La magnificenza di Nvidia continua a brillare, e molti investitori potrebbero aver la sensazione che la nave non sia ancora salpata. Inoltre, va notato che nelle ultime 40 pubblicazioni trimestrali, la società ha deluso le aspettative solo in tre occasioni”.

I chip del gruppo, progettati in modo specifico per i server AI, vengono considerati di fatto materia prima indispensabile per le Big Tech Usa e del mondo, e relativi chatbot basati sull’intelligenza artificiale, come il chatbot ChatGPT di OpenAI, che ha certificato l’ingresso di Microsoft nell’arena dell’AI, dando il via ufficiale, all’inizio del 2023, della grande scommessa sul business AI da parte dei produttori di chip.

