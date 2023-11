Novo Nordisk sale in borsa grazie al farmaco anti-obesità Wegovy

Il gigante farmaceutico danese, Novo Nordisk, la società più capitalizzata d’Europa, che ha recentemente superato in termini di capitalizzazione il gigante del lusso francese LVMH, ha aggiunto circa 14,5 miliardi di euro alla propria capitalizzazione di mercato. Il motivo del rialzo in borsa? Uno studio che sostiene che il nuovo farmaco anti-obesità della società, Wegovy riduce il rischio di complicazioni cardiovascolari per le persone che soffrono di obesità e malattie cardiache. Lo studio ha dimostrato un effetto particolarmente efficace per la prevenzione di infarto (heart attack), aprendo così una nuova promettente frontiera per il farmaco.

L’esito dello studio sull’efficacia di Wegovy

Lo studio Select, condotto su un campione di 17.500 persone, ha testato Wegovy su persone che soffrono di obesità e malattie cardiache ma non di diabete. Secondo quanto dimostrato dallo studio, presentato alle sessioni scientifiche dell’American Heart Association e pubblicato contemporaneamente sul New England Journal of Medicine, Wegovy ha ridotto il rischio di infarto, ictus e morte per cause cardiovascolari del 28%. Lo studio sostiene inoltre che il farmaco Wegovy riduce l’incidenza di ictus non fatali del 7% sebbene nel complesso siano stati osservati pochi ictus nello studio.

“Questa è la prima volta che i farmaci approvati per la gestione dell’obesità cronica possono essere considerati salvavita”, ha affermato il dottor Robert Kushner, professore di medicina in endocrinologia presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University, coinvolto nello studio.

I nuovi dati potrebbero anche aiutare l’azienda farmaceutica danese a mantenere il suo vantaggio su Eli Lilly, il cui farmaco concorrente per la perdita di peso Zepbound è stato approvato negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana. È stato dimostrato che Zepbound aiuta le persone a perdere più peso, ma non ha ancora dimostrato un effetto sugli esiti cardiovascolari.

Le malattie cardiache sono la causa numero uno di morte al mondo e rappresentano circa un terzo dei decessi. Novo prevede di richiedere l’approvazione per il farmaco da utilizzare per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori negli adulti in sovrappeso con malattie cardiache accertate.

“Sempre più medici capiscono che non si tratta solo di peso e aspetto”, ha detto in un’intervista Lars Fruergaard Jorgensen, amministratore delegato di Novo. “Si tratta di reali benefici per la salute”.

Il boom dei farmaci dimagranti

Ricordiamo intanto che i farmaci dimagranti come Wegovy e Ozempic sono diventati un fenomeno nel 2023. Tante celebrità hanno pubblicizzato i benefici, mentre gli investitori stanno calcolando la misura in cui questi farmaci sconvolgeranno ampie fascie di mercato nei vari settori che comprendono aziende di abbigliamento, ristoranti e produttori di alimenti confezionati.

Il gigante danese sta già lottando per tenere il passo con la domanda in un contesto particolarmente competitivo con Eli Lilly che ha appena ricevuto l’approvazione per il suo farmaco dimagrante, Zepbound.

Lunedì le azioni di Novo sono aumentate fino a 721 corone nelle negoziazioni di Copenaghen, aggiungendo fino a 101 miliardi di corone (14,5 miliardi di dollari) al valore di mercato della società.