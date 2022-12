Musk vende azioni Tesla per un valore di $3,6 miliardi. BlackRock tra i “biggest losers”

Il CEO di Tesla, Space X e Twitter, Elon Musk, ha venduto circa 22 milioni di azioni Tesla, per un valore di circa $ 3,6 miliardi. Le transazioni sono avvenute questa settimana tra lunedì e mercoledì secondo i documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

All’inizio di quest’anno, Musk ha dichiarato ai suoi milioni di follower su Twitter che “Non aveva in programma ulteriori vendite di titoli Tesla” dopo quella avvenuta il 28 aprile scorso.

Secondo la società di ricerca finanziaria VerityData, Musk ha venduto finora 94.202.321 azioni nel 2022 a un prezzo medio di 243,46 dollari per azione per un totale al lordo delle imposte di circa 22,93 miliardi di dollari.

“Musk vende altri 22 milioni di azioni Tesla. L’incubo di Twitter continua mentre Musk continua a vendere azioni e lo sbalzo cresce. I problemi autoinflitti da Musk con l’acquisto di Twitter continuano a penalizzare Tesla e la frustrazione degli investitori cresce sempre di più. Questa vendita di azioni Tesla ha alimentato la nuvola nera intorno alla storia di Tesla.” Ha scritto su Twitter Dan Ives, Managing Director Equity Research di Wedbush Securities.

Tesla ha perso il 52% dall’acquisizione di Twitter

Il valore di Tesla è sceso di oltre il 52% dall’inizio delle trattative per l’acquisto di Twitter, il 25 aprile scorso. Mentre l’S&P 500 ha perso solo il 5,5%. Il titolo Tesla è sceso del 29% da quando l’accordo si è concluso il 27 ottobre, molto peggio rispetto al guadagno del 6,6% dell’S&P 500 in quel periodo. Attualmente Tesla prezza 156,80 dollari per azione.

Gli affari legati a Twitter stanno penalizzando gli investitori di Tesla, c’è la preoccupazione che Musk sia così infatuato di Twitter da non preoccuparsi di Tesla.

Gli investitori che possiedono azioni di Tesla, ora in calo di oltre il 50% quest’anno, stanno esprimendo forte disappunto. “Non c’è nessun CEO di Tesla oggi“, ha twittato lunedì Gary Black, Managing partner del Future Fund, che ha perso quasi 18 milioni di dollari sulle sue azioni Tesla da aprile, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Ecco gli investitori Tesla che hanno perso di più da inizio anno

Come potete osservare nella tabella sotto, al di là di Elon Musk, fondatore, Ceo e azionista di maggioranza in Tesla, i colossi della finanza Vanguard e BlackRock risultano tra i grandi perdenti in seguito al crollo del titolo Tesla da inizio anno.