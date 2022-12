Cathie Wood: recessione da 1929. Come investire

“Il contesto sarà più simile a quello del 1929”: Cathie Wood di Ark Invest che mette in guardia da un’altra “Grande Depressione” che investirà l’economia se la Fed attuerà un altro pesante rialzo dei tassi.

In una serie di tweet, Wood ha paragonato la situazione attuale agli eventi che hanno portato alla Grande Depressione.

Sulla base delle previsioni di Cathie Wood, un articolo di MoneyWise ha individuato tre settori rifugio che potrebbero essere in grado di ottenere buone performance anche se la Fed non dovesse ammorbidire la sua posizione da falco.

Così come d’altronde è stato, visto che la Fed ha ribadito l’intenzione di continuare ad alzare i tassi, dopo aver annunciato l’ennesima stretta monetaria (stavolta di entità minore) , portando i tassi sui fed funds al record degli ultimi 15 anni.

Cathie Wood dice recessione? I tre settori su cui puntare

Primo, il mercato immobiliare

.Può sembrare un controsenso inserire il settore immobiliare in questa lista.

Quando la Fed alza i tassi di interesse, anche i tassi ipotecari tendono a salire, quindi questo non dovrebbe essere negativo per il mercato immobiliare?

Ma se è vero che le rate dei mutui sono aumentate, secondo la società di gestione degli investimenti Invesco, il settore immobiliare ha dimostrato la sua resistenza in tempi di aumento dei tassi di interesse.

“Tra il 1978 e il 2021 ci sono stati 10 anni distinti in cui il tasso sui fed funds è aumentato“, afferma Invesco. “In questi 10 anni, l’immobiliare privato statunitense ha sovraperformato le azioni e le obbligazioni per sette volte e l’immobiliare pubblico statunitense per sei volte”. Inoltre, gli immobili sono una copertura ben nota contro l’inflazione.

Secondo: le banche

La maggior parte delle imprese teme l’aumento dei tassi di interesse. Ma per alcuni settori finanziari, come le banche, l’aumento dei tassi è una buona cosa.

Le banche prestano denaro a tassi più alti di quelli che prendono in prestito, intascando la differenza. Quando i tassi d’interesse aumentano, lo spread dei guadagni di una banca di solito si allarga. I colossi bancari sono anche ben capitalizzati e stanno restituendo denaro agli azionisti.

A luglio, Bank of America ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 5%, portandolo a 22 centesimi per azione.

A giugno, Morgan Stanley ha annunciato un aumento dell’11% del suo payout trimestrale, portandolo a 0,775 dollari per azione, dopo aver raddoppiato il dividendo trimestrale a 0,70 dollari per azione lo scorso anno.

Terzo, beni di consumo

L’aumento dei tassi di interesse può raffreddare l’economia quando è troppo calda. Ma l’economia non sta andando a gonfie vele e, se Wood ha ragione, potremmo andare incontro a una grave recessione.

Per questo motivo, gli investitori potrebbero voler dare un’occhiata ai settori a prova di recessione, come i beni di prima necessità.

I beni di consumo-prodotti essenziali sono alimenti e bevande, articoli per la casa e prodotti per l’igiene. Questi prodotti sono necessari indipendentemente dall’andamento dell’economia o dai tassi di interesse.

Quando l’inflazione fa salire i costi dei fattori di produzione, le aziende produttrici di beni di prima necessità, in particolare quelle con posizioni di mercato consolidate, sono in grado di trasferire questi costi più elevati sui consumatori.

Di conseguenza, anche se l’economia statunitense dovesse subire una recessione, probabilmente continueremo a vedere i fiocchi di avena Quaker e il succo d’arancia Tropicana, prodotti da PepsiCo, sulle tavole delle famiglie. Così come rimarrebbero nelle liste della spesa le barrette Tide e Bounty, noti marchi di Procter & Gamble.