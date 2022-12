Mancano poche ore alla semifinale della Coppa del Mondo tra Francia e Marocco, che andrà in scena questa sera alle 20, ore italiane.

Un appuntamento storico, innanzitutto perché nessun Paese africano aveva mai raggiunto le final four nella massima competizione calcistica per nazionali.

Ma non è tutto; non si tratta solo del classico confronto “Davide contro Golia”, ma anche di una sfida dai significati demografici, politici ed economici, anche alla luce della storia che lega i due Paesi. Basti pensare che in Francia risiedono oltre 700 mila marocchini e molti francesi di origine marocchina hanno la doppia cittadinanza.

A sua volta, la Francia in Marocco conta 53.900 cittadini, che rappresentano l’ottava comunità francese all’estero, di cui il 51% di persone con la doppia nazionalità.

Hakimi il più quotato del Marocco, con un valore di mercato di 65mln

Analizzando più nello specifico le due compagini calcistiche dal punto di vista del valore della rosa, emerge una disparità abissale. Secondo il Transfermarkt, la rosa della selezione marocchina ha una valutazione di mercato complessiva di 241,1 milioni di euro, contro i 997,5 milioni dei transalpini.

I primi cinque giocatori del Marocco per valore di mercato sono:

l’esterno del Psg Achraf Hakimi (65 mln) ,

, il terzino del Bayern Monaco Noussair Mazraoui (25 mln)

il centrale del West Ham Nayef Aguerd (25 mln)

il trequartista del Chelsea Hakim Ziyech (17 mln)

il portiere del Siviglia Bono (15 mln)

La somma delle valutazioni di questi cinque giocatori totalizza 147 milioni, meno del valore di mercato del primo classificato della Francia: il fenomeno del Psg Kylian Mbappè (160 milioni). Dietro di lui:

il mediano del Real Madrid Aurélien Tchouameni (80 milioni)

l’ala del Bayern Monaco Kingsley Coman (60 milioni)

l’esterno offensivo del Barcellona Ousmane Dembelé (60 milioni)

il centrale dei blaugrana Jules Koundè (60 milioni)

Per il francese Mbappé un contratto da 630 mln in 3 anni

Il divario appare ancora più ampio prendendo in considerazione lo stipendio di Kylian Mbappè, ricoperto d’oro dagli sceicchi del Psg. Il contratto che lega il giocatore alla squadra di Nasser Al-Khelaifi prevede per Mbappé uno stipendio fisso di 72 milioni lordi all’anno, ovvero 6 milioni di euro al mese (2,7 milioni al netto delle tasse).

A questo si sommano due bonus, non legati alle prestazioni. Un premio di 180 milioni lordi alla firma, da corrispondere in 3 rate al giocatore, e una cifra a salire pagata a Mbappé al termine di ogni sessione estiva di mercato, pur di rimanere nella capitale francese: 70 milioni lordi nel 2023, 80 milioni nel 2024 e 90 milioni fra tre anni. Un accordo totale da 630 milioni lordi da qui al 2025.

Per fare un confronto, basti pensare che il suo compagno di squadra al Psg, il marocchino Hakimi, giocatore che vanta la maggior valutazione di mercato della nazionale nordafricana, percepisce “solo” 14,55 milioni lordi annui, circa 8 milioni netti.

Non resta che aspettare stasera per vedere se il campo appianerà le disparità economiche tra le due rose o se lo strapotere francese nei numeri basterà per garantire ai transalpini l’accesso alla finale dei Mondiali in Qatar, contro l’Argentina di Leo Messi.