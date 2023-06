Musk torna sul gradino più alto dei paperoni del mondo. Ecco il suo patrimonio

Il magnate Elon Musk è tornato ad essere la persona più ricca del mondo, superando ancora una volta il multimiliardario francese Bernard Arnault.

Musk si avvicina ai 200 miliardi

Secondo gli ultimi dati riportati nella classifica Bloomberg Billionaires Index, Musk con un patrimonio di circa 192 miliardi di dollari ha riconquistato la leadership della prestigiosa classifica, rivendicando la sua posizione nei confronti del magnate del lusso francese. In particolare, le azioni di LVMH di Arnault hanno perso il 9% dai massimi storici raggiunti a fine aprile e questo ha fatto perdere circa 11 miliardi all’imprenditore francese a capo del maggiore conglomerato mondiale di marchi di lusso che comprende aziende come Louis Vuitton, Tiffany, Celine e Tag Heuer. Al contrario, le azioni di Tesla solo da inizio maggio sono aumentate del 33% (+72% da inizio anno); mentre LVMH da inizio anno mostra un progresso del 19%.

Al momento, il patrimonio del capo di Tesla e SpaceX è di circa $ 192 miliardi, ben 5 miliardi in più rispetto ai $ 187 miliardi di Bernard Arnault, ma i due multimiliardari negli ultimi tempi si sono contesi più volte la leadership della classifica di Bloomberg.

Nella tabella qui sopra vediamo il patrimonio e la sua evoluzione dei primi 14 imprenditori più ricchi al mondo. Come vediamo se il podio è occupato da Musk, Arnault e Bezos, Bill Gates si trova al quarto posto, mentre il celebre investitore Warren Buffet scivola in settimana posizione con un patrimonio di circa 112 miliardi di dollari.

La fetta più grossa del patrimonio è in azioni Tesla

Nel grafico qui sotto vediamo la suddivisione del patrimonio di Musk. Come vediamo oltre 83 miliardi di dollari sono in azioni Tesla, con 54 miliardi di dollari in opzioni. 48 miliardi di dollari sono in SpaceX.

Soltanto da inizio anno Musk ha aggiunto oltre 55 miliardi di dollari al suo già vasto patrimonio ed è l’unico miliardario ad aver guadagnato così tanto da inizio anno. Come sappiamo infatti il patrimonio di Musk è in gran parte legato all’andamento delle azioni Tesla che sono aumentate di oltre il 1.000% in due anni, facendo fare una fortuna al suo proprietario Musk che possiede circa il 13% della società.

Teniamo infatti presente che le azioni e le opzioni di Tesla rappresentano circa il 72% del patrimonio di Musk.