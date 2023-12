Musk presenta il Cybertruck di Tesla al Delivery event in Texas

Un giorno dopo l’intervento di Musk all’evento di DealBook a New York che ha scandalizzato il mondo della finanza, il CEO di Tesla, è salito ancora sul palco ma questa volta ad Austin, Texas per svelare il tanto atteso pick-up della società, il Cybertruck. Elon Musk ha esordito dicendo: “Quello che abbiamo qui in casa, nello stesso pacchetto, è un pick-up migliore di un pick-up e un’auto sportiva migliore di un’auto sportiva.” Musk non ha rivelato il prezzo durante l’evento nella sede di Tesla in Texas ma sul sito i prezzi aggirano tra i 60.000 dollari e i 100.000 dollari a seconda del modello.

Tesla lancia il nuovo Cybertruck

Musk ha evidenziato che la carrozzeria in acciaio del Cybertruck era a prova di proiettile mentre i finestrini “a prova di roccia”. Inoltre il Cybertruck di Tesla è in grado di trainare oltre 11.000 libbre (4,989 chili) ed accelerare da 0 a 60 miglia orarie ovvero da 0 a 96,5 km/h in 2,6 secondi. Secondo l’uomo più ricco del mondo il nuovo veicolo della società “cambierà l’aspetto delle strade” e che “il futuro finalmente assomiglia al futuro”.

Secondo il sito web di Tesla, la società venderà la versione base del Cybertruck a trazione posteriore per circa 60.990 dollari e una versione “Cyberbeast” per 99.990 dollari, con consegne per entrambi i modelli a partire dal prossimo anno. Tesla prevede inoltre di vendere una versione a trazione integrale del Cybertruck al costo di 79.900 dollari a partire dal 2025, sempre secondo quanto indicato sul sito ufficiale di Tesla.

Tesla ha presentato per la prima volta il Cybertruck, con la sua carrozzeria spigolosa e in acciaio duro non verniciato nel novembre 2019. In precedenza aveva affermato che la produzione del veicolo sarebbe iniziata nel 2021, dunque si tratta di un ritardo di due anni, e che il modello base sarebbe stato venduto al prezzo di 39.900 dollari, mentre ora il prezzo base costa 60.000 dollari.

La società ha iniziato a ricevere “prenotazioni” rimborsabili da 100 dollari per il Cybertruck dopo la sua presentazione nel 2019 e ha affermato di aver ricevuto più di un milione di prenotazioni dal suo debutto. Ora invece per prenotare i clienti di tesla devono versare almeno 250 dollari per procedere con l’ordine Cybertruck.

Le caratteristiche del Cybertruck

Il Cybertruck con carrozzeria in acciaio, presentato ieri da Musk è lungo 1,82 metri e largo 1,2 metri. Secondo i dettagli il modello base del Cybertruck a trazione posteriore avrà una batteria con un’autonomia di 250 miglia (402 km/h) e un acelerazione da 0 a 96 km/h in 2,5 secondi. Invece il Cybertruck a trazione integrale dovrebbe avere un’autonomia della batteria di 547 km/h e andare da 0 a 96km/h in 4,1 secondi con una velocità massima di 180km/h. Il Cyberbeast di fascia alta avrebbe l’accelerazione più rapida e un’autonomia stimata di 550km/h con una velocità massima di 210km/h.