L’industria dei videogiochi viene da un periodo difficile: dopo il picco dovuto alla pandemia, l’attività dei giocatori è scemata con la ripresa della normale quotidianità. Le persistenti interruzioni della catena di approvvigionamento, inoltre, hanno ritardato i lanci di alcuni titoli e causato una carenza di hardware. Come si legge nel report a cura di Mayuranki De, research analyst di Global X, “quest’anno però il gaming sembra aver premuto il pulsante reset e molti fattori concorrono allo slancio positivo che vediamo per il 2024”.

Tre giganti dominano il mercato

Innanzitutto, scrive Mayuranki De, il miglioramento delle condizioni economiche e la persistente forza dei consumatori negli Usa hanno accelerato le vendite del settore negli ultimi mesi, in particolare a settembre, quando sono aumentate di un significativo 10% su base annua, raggiungendo i 4,5 miliardi di dollari. Questa crescita ha proseguito lo slancio positivo dei primi nove mesi dell’anno, durante i quali il settore ha totalizzato 39,4 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento del 2% su base annua.

La forza del mercato è confermata poi dai tre giganti dell’hardware per il gaming: Microsoft, Nintendo e Sony hanno riportato tutte ottimi risultati nelle ultime trimestrali. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024, Microsoft ha registrato un aumento del 13% su base annua dei ricavi dai contenuti e dai servizi Xbox, mentre i ricavi di Nintendo sono aumentati del 50% su base annua grazie all’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Inoltre, la console PlayStation di Sony ha continuato a registrare buoni risultati, portando a una revisione al rialzo del 7% delle previsioni di vendita per i giochi e i servizi nel secondo trimestre 2023.

La ripresa dell’hardware per il gaming

In generale, spiega Mayuranki De, le vendite di hardware per videogiochi, che sono un indicatore importante della spesa per i contenuti e i servizi, hanno registrato una forte ripresa nel 2023. Alla fine di settembre, negli Stati Uniti sono aumentate addirittura del 10% anno su anno. Questa tendenza è in linea con le proiezioni del settore videoludico mondiale che prevedono un’impennata del 7,4% delle vendite di hardware, fino a portare il fatturato complessivo a 187,7 miliardi di dollari quest’anno.

Il rinnovato interesse per le console è attribuibile a diversi fattori, tra cui l’uscita di titoli di gioco attesi da tempo, compresi alcuni che erano stati rimandati. Inoltre, l’offerta di nuove console ha finalmente ripreso il passo della domanda. L’uscita di titoli popolari ha svolto un ruolo fondamentale nel favorire questa riaccelerazione. Ad esempio, Spider-Man 2, un titolo Marvel esclusivo per PS5, ha venduto oltre 2,5 milioni di unità in tutto il mondo nelle prime 24 ore dall’uscita nell’ottobre 2023. Questo successo, compreso quello del controller DualSense in edizione limitata fornito con il gioco, ha aumentato l’attrattiva della console per i consumatori. Questa tendenza, si legge nel report, potrebbe far presagire una buona stagione festiva 2023 per la PS5. Allo stesso modo, l’uscita del tanto atteso Starfield ha avuto un forte impatto sulle vendite di Xbox Series X, che sono aumentate del 1.056% su Amazon prima del lancio dell’accesso anticipato.

I fattori chiave per il 2024

Oltre a una ripresa dell’attività di spesa, secondo Mayuranki De, diversi altri fattori possono dare impulso al settore nei prossimi 12 mesi.

Ambiente favorevole per le M&A : l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft può spingere il settore verso un maggior numero di operazioni M&A. L’anno scorso ci sono state 222 operazioni di fusione e acquisizione, la maggior parte delle quali orientate all’espansione degli ecosistemi di gioco. Prevediamo che questo numero aumenterà nei prossimi anni. In particolare, gli sviluppatori di giochi stanno investendo nell’advertising sui giochi mobile, acquisendo strategicamente alcune aziende di annunci in-game. Si prevede che la spesa pubblicitaria per i giochi mobile negli Stati Uniti raggiungerà i 6,67 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno.

: l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft può spingere il settore verso un maggior numero di operazioni M&A. L’anno scorso ci sono state 222 operazioni di fusione e acquisizione, la maggior parte delle quali orientate all’espansione degli ecosistemi di gioco. Prevediamo che questo numero aumenterà nei prossimi anni. In particolare, gli sviluppatori di giochi stanno investendo nell’advertising sui giochi mobile, acquisendo strategicamente alcune aziende di annunci in-game. Si prevede che la spesa pubblicitaria per i giochi mobile negli Stati Uniti raggiungerà i 6,67 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno. Aggiornamento degli hardware : i progressi nel campo dei laptop e dei dispositivi mobile possono portare esperienze di gioco ricche e di alta qualità al di fuori delle console, attirando un pubblico più ampio. Ad esempio, Apple ha recentemente annunciato una mossa rivoluzionaria introducendo giochi AAA, tra cui titoli come Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil e Death Stranding, nei modelli iPhone Pro 15. Inoltre, Apple ha rafforzato la sua offerta di PC da gioco lanciando la famiglia di processori M3, dotati di CPU e GPU avanzate.

: i progressi nel campo dei laptop e dei dispositivi mobile possono portare esperienze di gioco ricche e di alta qualità al di fuori delle console, attirando un pubblico più ampio. Ad esempio, Apple ha recentemente annunciato una mossa rivoluzionaria introducendo giochi AAA, tra cui titoli come Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil e Death Stranding, nei modelli iPhone Pro 15. Inoltre, Apple ha rafforzato la sua offerta di PC da gioco lanciando la famiglia di processori M3, dotati di CPU e GPU avanzate. Adozione del cloud gaming: nonostante i ritardi, il cloud gaming sta giungendo a maturità. A contribuire allo sviluppo del suo appeal mainstream è Netflix, che sta lanciando negli Stati Uniti una versione sperimentale di gaming sulla sua piattaforma. L’azienda intende aumentare la quota di gioco del suo fatturato complessivo, e a nostro avviso, questa mossa ha il potenziale per stimolare l’adozione da parte delle masse dello streaming interattivo e del gaming, eliminando l’elevato costo di ingresso associato alle console.

Il caso d’investimento del gaming nel 2024

L’industria dei videogiochi ha affrontato delle sfide negli ultimi anni e sta uscendo da un periodo di declino con una nuova forza. Le iniziative strategiche di attori chiave come Microsoft, Apple e Netflix, insieme alla crescente attività di M&A, indicano un ambiente dinamico e competitivo. “Ci aspettiamo che il settore offrirà agli investitori opportunità interessanti per esporsi a un mercato in crescita. Nel frattempo, le valutazioni rimangono ai minimi storici, rafforzando ulteriormente il caso di investimento” conclude Mayuranki De.