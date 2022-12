Musk, Bezos & Co. Miliardari Usa perdono $660 MLD nel 2022

L’anno che sta per concludersi sarà ricordato anche dai miliardari di tutto il mondo come uno dei più nefasti.

Secondo Forbes, nel 2022 i miliardari del mondo perderanno complessivamente quasi 2.000 miliardi di dollari e quelli statunitensi incasseranno una perdita collettiva di 660 miliardi di dollari, la più alta di tutti i Paesi secondo Forbes, a causa del crollo dei prezzi dei titoli tecnologici, alimentato dall’aumento dei tassi di interesse, dall’inflazione e dal peggioramento dell’economia.

Tra i miliardari americani, l’amministratore delegato di Tesla, SpaceX e Twitter, Elon Musk, ha visto la sua fortuna diminuire maggiormente.

Secondo Forbes, quest’anno il patrimonio netto di Musk è sceso di circa 115 miliardi di dollari. In ottobre, quando ha completato l’acquisizione della piattaforma social Twitter per 44 miliardi di dollari, il ceo di Tesla ha venduto circa 23 miliardi di dollari di azioni Tesla per finanziare l’acquisizione.

Più recentemente, Elon Musk ha confermato l’intenzione di dimettersi dalla carica di CEO di Twitter, una volta trovato un sostituto adeguato.

Il panic selling che ha travolto Tesla è tutto nei numeri: il titolo TSLA è crollato di quasi il 70% da un anno all’altro, a partire dal 27 dicembre.

Gli investitori di lunga data di Tesla chiedono al consiglio di amministrazione di Musk di concentrarsi nuovamente sull’azienda di veicoli elettrici.

Sebbene quest’anno Musk abbia perso il posto di persona più ricca del mondo, rimane la persona più ricca degli Stati Uniti, con un patrimonio netto di quasi 139 miliardi di dollari al 27 dicembre, secondo Forbes.

Il magazine lo definisce “il più grande perdente del 2022”.

Molti sono però i Paperon de’ Paperoni Usa che hanno accusato notevoli perdite di ricchezza.

Ecco quanto hanno perso altri cinque miliardari statunitensi nel 2022, secondo Forbes.

Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon. Perdite stimate per il 2022: -80 miliardi di dollari. Patrimonio netto: 106,8 miliardi di dollari al 27 dicembre. Mark Zuckerberg, Co-fondatore, Meta Platforms (società madre di Facebook). Perdite stimate per il 2022: -78 miliardi di dollari. Patrimonio netto: 42,7 miliardi di dollari al 27 dicembre Larry Page. Co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di Google. Perdite stimate per il 2022: -40 miliardi di dollari. Patrimonio netto: 76,8 miliardi di dollari al 27 dicembre Phil Knight, Presidente, Nike. Perdite stimate per il 2022: -18,3 miliardi di dollari. Patrimonio netto: 45,2 miliardi di dollari al 27 dicembre Leonard Lauder, presidente emerito, The Estée Lauder Companies. Perdite stimate per il 2022: -9,8 miliardi di dollari. Patrimonio netto: 22 miliardi di dollari al 27 dicembre

Alcuni magnati di alto profilo sono usciti completamente dalla lista dei miliardari nel 2022.

Il rapper Kanye West, ora chiamato Ye, è uscito dalla classifica dopo che Adidas ha tagliato i ponti con lui il 25 ottobre a causa dei suoi continui commenti antisemiti.

E Sam Bankman-Fried è passato da star della copertina di Fortune a potenziale criminale.

Il fondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma di trading di criptovalute FTX, ora accusato di frode, ha visto il suo patrimonio netto crollare di miliardi dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre.