MSCI lancia la prima gamma di indici di asset digitali

Goldman Sachs, MSCI e la società di intelligence sulle criptovalute CoinMetrics lanciano un nuovo sistema di classificazione per il mercato delle criptovalute e degli asset digitali in generale.

La nuova piattaforma si chiama Datonomy e si pone l’ambizioso obiettivo di classificare tutte le monete digitali e i token sulla base di come vengono utilizzati, in questo modo risulterà più facile per gli investitori tracciare i numerosi asset digitali presenti sul mercato.

Il nuovo sistema dati Datonomy permetterà infatti di organizzare le criptovalute e i token in settori e sotto-settori in base alle diverse modalità di utilizzo così da rappresentare in modo più coerente e trasparente l’intero mercato degli asset digitali, comprendendo anche prodotti di investimento basati su piattaforme DeFi e Smart Contract.

La particolarità di questa nuova piattaforma è che permette di sfruttare i dati e le informazioni per gestire i rischi e i portafogli d’investimento. In quest’ottica gli investitori potranno utilizzare i dati a supporto delle loro analisi, confrontando le performance e valutando accuratamente le diverse opportunità e rischi.

Nei piani originari Datonomy permetterà di guidare le decisioni di investimento sulla base di diversi indici degli asset digitali. In particolare, questi nuovi indici sono sviluppati da MSCI e mirano appunto a tracciare le performance e l’andamento della capitalizzazione di mercato delle criptovalute, ma anche degli asset digitali basati su blockchain, oltre che di quelli legati a piattaforme tecnologiche per supportare gli Smart Contract, escludendo quindi le stablecoin.

“Crediamo fermamente che un quadro coerente e standardizzato per la classificazione delle risorse digitali sia essenziale per supportare la capacità degli investitori di valutare il mercato”, ha affermato Stéphane Mattatia, Managing Director, Global Head of Derivatives Licensing and Thematic Indexesdi MSCI.

I tre indici creati da MSCI

I nuovi indici benchmark creati da MSCI permettono quindi di valutare i rischi e le opportunità dell’ecosistema globale degli asset digitali e nel dettaglio sono:

1) L’indice MSCI Global Digital Asset che punta a fornire una panoramica della performance dei più grandi asset digitali per capitalizzazione di mercato.

2) L’MSCI Global Digital Assets Smart Contract replica la performance degli asset digitali associati alle piattaforme tecnologiche che supportano gli Smart Contract.

3) L’MSCI Global Digital Assets ex Proof-of-Work replica gli asset digitali che utilizzano meccanismi di blockchain ex-proof-of-work.

Il sistema dati Datonomy sarà utilizzabile su abbonamento o accessibile tramite Marquee, la vetrina digitale dedicata agli investitori istituzionali di Goldman Sachs.