Trading: Webank (Banco BPM) torna con un evento in presenza il 10 novembre a Milano

Dopo due anni di interruzione, Webank (gruppo Banco BPM) torna in presenza con un nuovo grande evento di formazione trading e investimenti: il Webank Live Trading Day sarà una giornata dedicata ai mercati, trading in real time, strumenti finanziari di nuova generazione e strategie per l’operatività di breve, medio e lungo termine.

L’evento, gratuito, offrirà una panoramica completa con i massimi esperti per commentare la situazione delle borse mondiali e condividere con i presenti le idee operative. Nel corso della giornata si susseguiranno volti noti del panorama del trading in Italia quali Bruno Moltasio, Salvatore Scarano e Francesco Caruso.

Il Webank Live Trading Day si svolgerà giovedì 10 novembre dalle 8.30 alle 17.30 presso l’Auditorium di Banco BPM in via Massaua 6, Milano.