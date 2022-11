Mr Bond è tornato: cinque motivi per puntare subito sulle obbligazioni

Investitori sull’attenti: le obbligazioni sono tornate ad offrire valutazioni più interessanti e un reddito più elevato rispetto alle azioni. Inoltre, oltre a essere storicamente meno volatile dell’azionario, l’obbligazionario fornisce anche soluzioni in grado di ridurre il rischio e potenziali vantaggi in termini di diversificazione.

Cinque motivi per considerare i bond

Tradotto: è il momento ideale per prendere in considerazione il comparto obbligazionario, come afferma Benoite Anne, Lead Strategist Investment Solutions Group di MFS IM. L’esperto individua ben cinque ragioni per tornare a prendere in considerazione il comparto obbligazionario.

Prima ragione. Le obbligazioni sono diventate relativamente convenienti. Negli ultimi trimestri le valutazioni obbligazionarie sono decisamente migliorate e si trovano attualmente a livelli che non si vedevano da un decennio. Questo è vero in termini di spread creditizi, divenuti molto più alti, ma è ancora più vero per i rendimenti delle obbligazioni societarie, che hanno beneficiato degli effetti combinati degli interventi sui tassi e delle correzioni degli spread.

Seconda ragione. L’obbligazionario potrebbe tornare a generare reddito interessante. Attualmente, continua l’esperto, ci troviamo tuttavia in un contesto profondamente diverso; i rendimenti obbligazionari sono risaliti e il comparto è in grado di generare redditi potenzialmente interessanti. Questo è vero non solo per i titoli di Stato dei mercati sviluppati, meno rischiosi, ma anche per sottosettori più rischiosi dell’obbligazionario globale come ad esempio i titoli high yield o il debito dei mercati emergenti, che attualmente offrono rendimenti del 10% circa al fine di remunerare i più elevati rischi di credito e di default.

Terza ragione. L’obbligazionario è tornato a rappresentare un’alternativa interessante alle azioni e sono tornate a rappresentare un’alternativa interessante alle azioni nel contesto di un portafoglio multi‐asset.

Quarta ragione. L’obbligazionario può rappresentare un’interessante soluzione di riduzione del rischio. Alcuni investitori possono sentire l’esigenza di ridurre il rischio nei loro portafogli alla luce delle crescenti incertezze macroeconomiche e degli elevati rischi di mercato. Le obbligazioni possono aiutare questi investitori a gestire la volatilità del loro portafoglio complessivo, consentendo loro al contempo

di generare un reddito potenzialmente maggiore – una componente della performance complessiva storicamente più stabile in termini relativi.

Quinta ragione. L’obbligazionario è una componente importante nel kit di strumenti per gestire la liquidità. “Crediamo che la gestione della liquidità costituisca una parte essenziale di qualsiasi processo d’investimento, soprattutto durante periodi particolarmente volatili. Anche un’allocazione adeguata in strumenti liquidi rappresenta un pilastro chiave per una gestione efficace della liquidità. In passato, accanto alle azioni e a differenza degli investimenti alternativi o delle attività private, i titoli di Stato e i cash bond societari con rating elevato hanno offerto la liquidità di mercato necessaria in circostanze straordinarie. I recenti eventi di mercato hanno evidenziato l’importanza della liquidità, e le obbligazioni con rating elevato possono costituire una componente utile nel quadro di un’asset allocation liquida”. C