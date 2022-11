Nuovo BTP Italia antidoto contro l’ansia da inflazione. Ma che succede se i prezzi rallenteranno?

E’ partita oggi la seconda emissione del 2022 del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per i piccoli risparmiatori. Rispetto all’emissione di giugno il Tesoro ha deciso di accorciare la durata da 8 a 6 anni. Una minore durata che potrebbe accrescere l’interesse tra i piccoli risparmiatori. Verso metà giornata le richieste sono state pari a oltre 2,3 miliardi.

A giugno il BTP Italia con durata di 8 anni ha raccolto 7,2 mld di euro tra i retail, circa la metà rispetto agli oltre 14 mld dell’emissione precedente (maggio 2020) che presentava una durata di 4 anni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito della diciottesima emissione del BTP Italia all’1,60%. Il tasso definitivo sarà stabilito con successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 17 novembre e potrà essere confermato o rivisto al rialzo.

Inflazione ai massimi, quali i rischi per chi compra il BTP Italia adesso

A ottobre in Italia ha segnato un balzo dell’11,9% su base annua. Con l’inflazione a livelli che non si vedevano da decenni, si tratta apparentemente di un’occasione unica per gli investitori per trovare protezione dall’impennata dei prezzi.

Il BTP Italia prevede è un titolo indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre. Le cedole sono quindi pagate ogni semestre, partendo da un tasso fisso garantito per tutta la durata dell’emissione a cui si aggiunge l’inflazione nazionale registrata nel semestre precedente. Questa seconda componente variabile, legata all’andamento dell’inflazione, è l’ago della bilancia per determinare l’attrattività dell’emissione. Se l’inflazione si manterrà elevata anche nei prossimi anni, l’investitore troverà nel BTP Italia un valido scudo contro il caro vita. Di contro un forte rallentamento dell’inflazione rispetto ai livelli attuali renderebbe l’emissione meno attraente con il rischio di doversi accontentare della cedola base dell’1,6% nel caso in cui l’indice FOI nei prossimi mesi segni variazioni negative. Va infatti ricordato che in caso di deflazione le cedole del BTP Italia vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.

Il MEF propone un esempio di calcolo legato alla scorsa emissione del Btp Italia avvenuta a giugno. In caso di inflazione al 5% al termine del primo semestre di vita del titolo, ciò significherebbe che l’indice dei prezzi giornaliero di riferimento valido per il calcolo della prima cedola (28.12.2022) sarebbe pari a circa 114,66. Il Coefficiente di Indicizzazione (CI) utilizzato sarebbe pertanto pari a CI = 114,66/109,2 = 1,05000.

I dettagli della nuova emissione

La nuova emissione avrà luogo da lunedì 14 a giovedì 17 novembre 2022. Le caratteristiche del titolo sono sostanzialmente in linea con quelle delle precedenti emissioni. Il nuovo BTP Italia avrà una durata di 6 anni ed è previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.

Il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi: la prima fase si svolgerà da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail); la seconda fase avrà luogo nella mattinata del giorno 17 novembre e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 11 novembre.

Come sottoscrivere il nuovo BTP Italia

I risparmiatori retail potranno sottoscrivere il BTP Italia ovunque si detenga un conto titoli, in banca o presso gli uffici postali anche utilizzando il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading. Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul BTP Italia, le FAQ, la scheda informativa e la nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico. Sarà inoltre possibile chiedere supporto e informazioni direttamente agli uffici del Dipartimento del Tesoro (MEF) via e-mail all’indirizzo btpitalia@mef.gov.it.