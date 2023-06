Morte Berlusconi: nessun lutto in Borsa per MFE e Mondadori

Morte Berlusconi: come stanno reagendo i titoli Mfe ex Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum

L’imprenditore ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è morto, ma in Borsa il lutto non si avverte: sicuramente non lo avvertono le azioni Mfe-MediaforEurope, ovvero della ex Mediaset, schizzate subito dopo la notizia.

Entrambe le categorie di azioni MFE A e MFE B hanno messo a segno in mattinata un rally del 10% circa, che le ha portate rispettivamente a 0,52 e 0,7575 euro.

Focus anche sui titoli Mondadori, in crescita fino a poco più del 2%, mentre non si può parlare sicuramente di scatto per Banca Mediolanum, che vira in rosso.

Vale la pena ricordare che le due azioni MFE A e MFB B sono le due categorie di azioni di Mfe-MediaforEurope, ufficialmente nuovo nome di Mediaset dal novembre del 2021, quando la società di media e comunicazione italiana partecipata dalla holding di Berlusconi Fininvest per il 48,6% ha cambiato nome dopo 25 anni.

LEGGI ANCHE

Mediaset: cda propone cambio nome in MFE-MediaforEurope

Mfe e la partecipazione di Fininvest: i dettagli

Dal sito di Mfe MediaforEurope emerge che il capitale di Mfe è partecipato, oltre che da Fininvest, azionista di maggioranza, anche da Vivendi e Simon Fiduciaria.

Fininvest è presente anche nel mondo dell’editoria con Mondadori e detiene una partecipazione rilevante, insieme alla famiglia Doris, nel Gruppo Mediolanum.

Oggi, a seguito della notizia della morte di Silvio Berlusconi Mediaset, gestita dal ceo Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato di aver cambiato la sua programmazione.

Partito alle 10.40, su Canale 5 andrà in onda fino alle 18:25 lo “Speciale Tg5” per ricordare Silvio Berlusconi.

Lo speciale riprenderà dalle 20 alle 24. Sono previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Mediaset, Berlusconi: ‘assolutamente incedibile’

Così disse di Mediaset Silvio Berlusconi, nel 2017:

“La mia famiglia considera Mediaset assolutamente incedibile. È una storia industriale italiana della quale sono orgoglioso di essere il fondatore e sono ancor più orgoglioso di come i miei figli e i miei collaboratori hanno continuato la mia opera facendo crescere l’azienda e mantenendole il ruolo di protagonista dell’informazione e dello spettacolo nel nostro Paese. Il destino della famiglia Berlusconi e quello di Mediaset sono indissolubilmente legati”.

LEGGI ANCHE

Berlusconi: Fininvest, le società quotate e le altre partecipazioni del suo impero

Fininvest, la holding creata da Silvio Berlusconi, è presente nel capitale delle tre società, tutte quotate in borsa, di MFE (ex Mediaset), Mondadori e Banca Mediolanum, con partecipazioni rispettivamente pari al 47,9%, 53,3% e al 30% del capitale di ciascuna.

L’effetto rialzista della notizia della morte di Silvio Berlusconi sui titoli della galassia Fininvest si smorza però con il passare delle ore.

Di Mfe-MediaforEurope si è parlato fino a qualche giorno fa dopo la notizia relativa alla riunione dell’assemblea degli azionisti del gruppo, che si è svolta il 7 giugno sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, e che ha dato il via libera al bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Mfe ha definito “ottima” la performance riportata nell’esercizio del 2022, comunicando di riuscire per questo motivo a “remunerare in modo significativo l’investimento degli azionisti:deliberata di conseguenza la distribuzione, in conformità agli di un dividendo ordinario lordo, relativo all’esercizio 2022, pari a euro 0,05 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna Azione Ordinaria A e Azione Ordinaria B”.