Microsoft in volata su nuovi massimi storici, l’IA colpisce ancora

A Wall Street buon andamento per Microsoft che nella seduta di ieri ha raggiunto nuovi massimi storici a quota 359,4 dollari ad azione, grazie ad un rialzo intraday del +3,98%, aggiungendo circa 150 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione di mercato (2.673 miliardi di dollari). Intanto, il titolo si trova in rialzo dell’1% nel pre mercato trovandosi così sopra quota 360 dollari.

La nuova IA: Microsoft Copilot

I recenti acquisti su Microsoft sono stati innescati dopo che il gigante tech ha fornito ulteriori dettagli sui prezzi dell’abbonamento per i suoi nuovi servizi di intelligenza artificiale.

In tal senso, Microsoft ha presentato Copilot, il suo servizio tramite il quale la società intende introdurre una commissione di 30 dollari al mese per l’uso dell’IA generativa in Excel, Word e Teams e per le altre app di produttività note come Microsoft Office. Al momento però il servizio in questione è solo per i clienti aziendali e non è ancora noto quando verrà aperto al grande pubblico. Il nuovo abbonamento si va così ad aggiungere alla già esistente suite di abbonamenti del colosso di Redmond che vanno da un costo minimo di 12 dollari a circa 37 dollari al mese.

Microsoft 365 Copilot era stato annunciato per la prima volta a metà marzo di quest’anno, ed è stato descritto dall’azienda stessa come il “copilota per il mondo del lavoro, che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm) con i dati presenti in Microsoft Graph e nelle app di Microsoft 365, per trasformare il mondo professionale grazie all’AI“.

Il servizio Copilot di Microsoft è in grado di realizzare presentazioni, ma anche offrire suggerimenti per la scrittura, riassumere riunioni e classificare le e-mail in arrivo grazie all’inserimento dei software di intelligenza artificiale all’interno della suite di prodotti Office dell’azienda. Ma non solo, Copilot tra le altre cose permette anche di assistere nell’analisi dei dati Excel e la creazione di documenti.

Microsoft Sales Copilot: a cutting-edge solution that goes beyond software development & holds the potential to transform various aspects of business processes for sellers, representing a significant advancement in the realm of AI: https://t.co/qS5f00MYzW @SatyaNadella #MSInspire pic.twitter.com/pvMOyGXbF1 — Microsoft Partner (@msPartner) July 18, 2023

IA per rivoluzionare il mondo del lavoro

Sembrerebbe che i test su Microsoft Copilot vadano avanti da diversi mesi, infatti, secondo quanto riportato ieri dalla Cnbc, il servizio Copilot è già stato testato da 600 clienti, tra cui Goodyear e General Motors.

Anche altre aziende come KPMG, Lumen ed Emirates NBD hanno tutti avuto accesso e provato Copilot. “Aumenta l’entusiasmo dei clienti che hanno provato Copilot“, afferma Yusuf Mehdi, responsabile del marketing dei consumatori di Microsoft, secondo la quale “presto, nessuno vorrà lavorare senza di esso“. Tuttavia, al momento Microsoft non ha ancora fissato una data di rilascio su Microsoft 365 Copilot.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale permetterà di “cambiare radicalmente il modo in cui lavoriamo e sbloccherebbe una nuova ondata di crescita della produttività”, ha dichiarato ieri l’amministratore Delegato di Microsoft Satya Nadella.

Secondo gli analisti di Barclays, le ultime notizie sui prezzi dell’abbonamento di Copilot sono “un importante passo successivo verso la monetizzazione dell’IA di Microsoft“. Ma non solo, gli analisti avvertono che questa potrebbe essere una buona notizia per gli investitori in quanto “le entrate da questo nuovo servizio di IA potrebbero essere sostanziali ipotizzando un alto tasso di adozione”.

Da questo punto di vista teniamo in considerazione che solo nell’ultimo trimestre oltre 382 milioni di persone hanno usato le versioni commerciali di Office 365, numeri impressionanti.

Secondo la banca d’affari Bernstein, che mantiene un prezzo obiettivo di $ 380, Microsoft è sulla buona strada per prendersi una buona fetta del mercato, in quanto le altre aziende attive nello sviluppo di sistemi basati sull’IA generativa “non saranno in grado di monetizzare molto le offerte di intelligenza artificiale come così come Microsoft”.

I dettagli sui prezzi sono “molto positivi per l’intero mercato dell’AI cloud, con Microsoft che potrebbe aumentare le proprie entrate del cloud ogni anno del 20%”, avverte Wedbush.

Secondo alcuni analisti di Bloomberg Intelligence, “il prezzo del nuovo servizio di Microsoft potrebbe essere troppo alto ma man mano che prenderà piede si abbasserà”. In tal senso, secondo alcuni “parte del motivo per cui Microsoft 365 Copilot ha un prezzo elevato è dovuto a l’investimento che Microsoft ha fatto per costruire il suo sistema basato sull’intelligenza artificiale“.

Il nuovo Bing di Microsoft. Parola d’ordine Privacy

In parallelo, Microsoft ha lanciato anche Bing Chat Enterprise, una variante del Chatbot di Microsoft, Bing AI, e pensata per garantire la sicurezza degli utenti durante la navigazione, ma anche i dati sensibili delle aziende. Anche Bing Chat Enterprise sarà testato dalle aziende che compreranno un abbonamento a Microsoft 365 Copilot; mentre in futuro il Chatbot sarà reso disponibile con un abbonamento standalone da 5 dollari per ogni utente.

Announcing multimodal Visual Search for Bing Chat! Now search the web and chat by inputting images, as well as text, to gain insights and world understanding. As they say, a picture really is worth a thousand words. 😊 https://t.co/8q47eijGzl pic.twitter.com/4BVlGrlU40 — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) July 18, 2023

La caratteristica principale di Bing Chat Enterprise è proprio la privacy. “Bing Chat Enterprise offre alla tua organizzazione una chat basata sull’intelligenza artificiale con cui lavorare protezione dei dati commerciali”, scrivono Yusuf Mehdi e Jared Spataro di Microsoft in un post. “Con Bing Chat Enterprise, i dati degli utenti e aziendali sono protetto e non perderà all’esterno dell’organizzazione. I dati della chat non vengono salvati e Microsoft non ha gli occhi aperti accesso, il che significa che nessuno può visualizzare i tuoi dati. E i tuoi dati non sono abituati addestrare i modelli.”

Analisi tecnica sul titolo Microsoft

Acquisti sul titolo Microsoft che grazie ai rialzi delle ultime sedute ha raggiunto nuovi massimi storici portando così il bilancio da inizio anno ad un profitto di oltre il 50% (+68% dai minimi messi a segno lo scorso ottobre). Il record precedente risale al 15 giugno di quest’anno a quota 350 dollari, al momento è il principale livello di supporto statico per il titolo.

Altro livello di supporto da monitorare è la tenuta di quota 330 dollari, livello da cui transita la media mobile a 50 periodi.

Il trend sia di breve che di lungo è palesemente rialzista con i prezzi che si trovano al di sopra di tutte le principali medie mobili a 50 e 200 periodi, con l’indicatore di direzione Parabolic Sar che si trova in posizione long.

Guardando al consensus su Bloomberg vediamo come la maggior parte degli analisti (53) che seguono il titolo hanno una visione rialzista (“Buy”), in 7 dicono di mantenere il titolo in portafoglio (“Hold”), mentre solo uno dice di vendere (“Sell”). Per quanto riguarda il prezzo obiettivo a 12 mesi, gli analisti hanno mediamente un target price a quota 363 dollari ad azione, il che implicherebbe un rendimento potenziale di solo l’1% dai prezzi attuali a Wall Street.