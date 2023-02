Il titolo Meta vola a Wall Street in afterhours (+20%) dopo la pubblicazione della trimestrale che ha visto un utile del quarto trimestre superiore alle attese e un piano di riacquisto di azioni proprie da 40 miliardi di dollari. Il titolo segna un rialzo del 20% a 165,44 dollari per azione.

I ricavi nel quarto trimestre sono diminuiti del 4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, segnando un terzo trimestre consecutivo di calo delle vendite. I costi e le spese dell’azienda sono aumentati del 22% su base annua a 25,8 miliardi di dollari.

Il gigante dei social media ha presentato un outlook per il primo trimestre dell’anno particolarmente ottimista. Per i primi tre mesi Meta prevede entrate comprese tra i 26 miliardi di dollari e 28,5 miliardi di dollari superiori alle attese degli analisti di Refinitiv di 27,1 miliardi di dollari. Nel confronto le vendite nel primo trimestre del 2021 sono state pari a 27,9 miliardi di dollari. Se Meta raggiungesse la fascia alta del suo intervallo di riferimento, la società potrebbe porre fine alla sua serie di ribassi anno su anno.

Meta Platforms, ecco come è andato il IV trimestre

Utile per azione: $1,76 per azione

Ricavi: $32,17 miliardi rispetto ai $ 31,53 miliardi previsti da Refinitiv

Utenti attivi giornalieri (DAU): 2 miliardi contro 1,99 miliardi previsti da StreetAccount

Utenti attivi mensili (MAU): 2,96 miliardi rispetto ai 2,98 miliardi previsti da StreetAccount

Entrate medie per utente (ARPU): $ 10,86 contro $ 10,63 previsti da StreetAccount

“La nostra community continua a crescere e sono soddisfatto del forte coinvolgimento nelle nostre app”, ha dichiarato in una nota il CEO di Meta, Mark Zuckerberg. “Il nostro tema di gestione per il 2023 è “l’Anno dell’efficienza” e il nostro obiettivo è diventare un’organizzazione più forte e più agile”.

Zuckerberg annuncia buyback da $40 miliardi

La società guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato che prevede spese totali nel 2023 comprese tra $ 89 miliardi e $ 95 miliardi, e dunque inferiori alle precedenti previsioni tra i $ 94 miliardi a $ 100 miliardi per l’intero esercizio. Meta ha attribuito l’aggiustamento alla “crescita anticipata più lenta delle spese del personale e del costo delle entrate”.

Meta ha anche affermato che sta abbassando le proprie stime di spesa in conto capitale nel 2023 tra $ 30 miliardi e $ 33 miliardi, rispetto al range precedente tra i $ 34 miliardi a $ 37 miliardi. Ciò è in parte dovuto al fatto che l’azienda ha speso meno soldi per la costruzione di data center. Invece, Meta ha affermato che sta passando a un diverso tipo di architettura del data center destinata a essere più efficiente in termini di costi, fungendo al tempo stesso da spina dorsale dei suoi vari progetti di intelligenza artificiale.

Inoltre il gigante dei social media ha dichiarato di aver autorizzato un buyback di $40 miliardi in netto aumento rispetto ai valori dello scorso anno di $27,9 miliardi.