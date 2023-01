Meta riammette Trump su Facebook e Instagram

Meta, la società madre di Facebook, sta ripristinando gli account Facebook e Instagram dell’ex presidente Donald Trump.

Secondo Nick Clegg, presidente di Meta per gli affari globali, la sospensione di Trump sarà revocata nelle prossime settimane.

Inizialmente sospeso dai servizi di Meta all’indomani del 6 gennaio del 2021, quando i suoi sostenitori si riunirono all’esterno del Campidoglio prima di fare irruzione assaltando Capitol Hill – motivo l’esito delle elezioni presidenziali del 2020 – Donald Trump potrebbe tornare ora sui social network di Mark Zuckerberg.

Secondo Clegg, Trump dovrà affrontare severe restrizioni in caso di violazione delle norme di Meta.

“Alla luce delle sue violazioni, ora rischia anche sanzioni più severe in caso di recidiva – sanzioni che si applicheranno anche ad altre figure pubbliche i cui account vengono reintegrati da sospensioni legate a disordini civili, in base al nostro protocollo aggiornato“, ha dichiarato Clegg.

“Nel caso in cui il signor Trump pubblichi altri contenuti che violano la legge, questi saranno rimossi e lui sarà sospeso per un periodo compreso tra un mese e due anni, a seconda della gravità della violazione”.

Trump potrebbe subire ripercussioni anche per la condivisione di contenuti che cercano di delegittimare le elezioni del 2024 o che sono collegati a organizzazioni come QAnon.

Come Meta, anche Twitter ha ripristinato l’account di Trump, che però non ha ancora postato nulla sulla piattaforma, dicendosi non interessato.

L’ex presidente americano ha d’altronde il suo social Truth, l’app sviluppata dalla sua startup Trump Media & Technology Group, che secondo lui ha un coinvolgimento degli utenti migliore di quello di Twitter e che starebbe andando “bene in modo fenomenale”.

Detto questo, il tycoon è alla ricerca di un secondo mandato alle elezioni del 2024 e queste riattivazioni social potrebbero aprirgli la strada alla corsa alla Casa Bianca.

Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di correre all’Election Day del 2024 nel mese di novembre, con un discorso cui cui ha accusato l’attuale presidente Joe Biden di aver distrutto l’economia americana.