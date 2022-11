Elezioni presidenziali Usa 2024, Donald Trump annuncia la sua candidatura: ‘Biden ha distrutto l’economia’

Come preannunciato alla vigilia delle elezioni midtem Usa, Donald Trump ha annunciato ieri la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2024.

“Siamo una nazione in declino. Siamo una nazione che sta fallendo, per milioni di americani – ha detto Trump, facendo il suo annuncio da Mar-a-Lago, in Florida – Mi assicurerò che Joe Biden non faccia altri quattro anni”.

In un altro attacco contro il presidente degli Stati Uniti, Trump ha detto che “in due anni, il governo Biden ha distrutto l’economia. L’ha distrutta”.

“Non ci fermeremo, non ci arrenderemo fino a quando non avremo raggiunto i nostri obiettivi più alti e reso il nostro paese più grande di quanto sia mai stato”, ha promesso agli americani l’ex presidente Usa Donald Trump.