Meta Platforms: trimestrale in arrivo il 30 ottobre, occhi puntati sulla crescita e sulle nuove funzionalità AI

Prosegue in gran corsa l’Earning Season a Wall Street con il 30 ottobre (a mercati chiusi) la pubblicazione dei conti relativi al Q3 2024 di Meta Platforms. Un appuntamento atteso dagli investitori per comprendere meglio la direzione del colosso tecnologico in un contesto sempre più orientato all’intelligenza artificiale e alla monetizzazione delle nuove funzionalità. Il consensus Bloomberg prevede ricavi record, in linea con una performance del titolo quotato al Nasdaq che ha recentemente toccato i massimi storici a $ 602,95.

Conti del Q3 in arrivo, mentre l’AI attira nuove partnership

Alla prova dei conti trimestrali Meta si presenta mostrando una solida crescita nel corso dell’anno, con delle prospettive da parte degli analisti che si mantengono ottimistiche anche per il periodo appena trascorso. Secondo il consensus Bloomberg il Q3 2024 si sarebbe concluso con un aumento dei ricavi registrando un livello di circa $ 40,23 miliardi rispetto ai $ 39,07 miliardi (+3%) del trimestre precedente.

Confronto positivo anche su base annuale, quando i ricavi registrati per il Q3 2023 si attestavano su un livello di $ 34,15 miliardi, segnando così una potenziale crescita del +17%. Trend positivo anche in termini di EPS, passato da $ 5,16 a $ 5,253 sul confronto rispetto all’ultimo trimestre, con una crescita dell’1,8%; discorso analogo sul paragone con i dati del Q3 2023, quando l’EPS si attestava sul livello di $ 4,39, prospettando quindi un aumento del +20%.

Gli osservati speciali saranno come sempre le business unit “Family Apps”, cui fanno riferimento i dati di Whatsapp, Facebook ed Instagram tra le varie, e “Reality Labs”. Il principale focus per gli analisti riguarderà la capacità di Meta di confermare la crescita e la capacità di creare ricchezza dalle divisioni “tradizionali” che hanno sostenuto il business fino ad oggi, ma anche di comprendere i flussi derivanti dagli ingenti investimenti in AI e realtà aumentata, inseriti appunto sotto la voce “Reality Labs”.

A prescindere dalla conferma dei dati rispetto le attese, sarà ad ogni modo valutato positivamente lo sforzo di Meta nel creare una diversificazione delle fonti di ricavo e di innovare il proprio portafoglio prodotti. In un contesto macroeconomico ed un ambiente concorrenziale sempre più affollato, saranno i principali driver per mantenere elevata la competitività del brand.

Focus sull’AI: nuova partnership con Reuters

Recentemente Meta ha lanciato una nuova funzionalità basata sull’AI grazie ad una collaborazione strategica con Reuters. Gli utenti, momentaneamente solo negli Stati Uniti, potranno interagire con chatbot intelligenti, sviluppati per rispondere alle richieste degli utenti in modo più dinamico e personalizzato anche su notizie correnti in tempo reale. Si tratta di un aggiornamento pensato per incrementare il coinvolgimento sulla piattaforma e potrebbe rappresentare un punto chiave per la crescita futura.

Il titolo Meta continua questo 2024 a suon di record, con una performance sul Nasdaq che ad oggi registra un +63% circa da inizio anno. Nonostante l’andamento caratterizzato da elevata volatilità nel periodo estivo e da una movimentazione principalmente orizzontale, Meta ha avuto la forza di spingersi ulteriormente al rialzo segnando nuovi massimi storici durante il mese corrente, sul livello di $ 602,95.

Scongiurato il pericolo di configurazione di un doppio massimo durante il periodo estivo, il titolo ha continuato a spingere forte di un trend di lungo periodo fortemente rialzista. Dalle negoziazioni di agosto il movimento ha completamente ribaltato lo scenario, costruendo un pattern a triangolo rialzista (in bianco) confermatosi in rottura nella seduta del 19 settembre. Questo segnale preannuncia pertanto una fase di mercato nuovamente in crescita proiettando il prezzo ben al di sopra degli ultimi massimi storici, in area $ 640,00. Il target price deriva dalla distanza verticale su scala logaritmica tra l’altezza della figura a triangolo ed il punto di rottura dello stesso.

Nonostante questo, il carattere dell’asset che ha caratterizzato le precedenti pubblicazioni dei conti del trimestre ha manifestato un costante ribasso contestualmente agli annunci. Questo potrebbe pertanto suggerire un retest dell’area di supporto del triangolo che combacia con l’area di supporto statico (in giallo) sul livello di $ 540, prima di proseguire in direzione rialzista. Il primo obiettivo sarà quindi un nuovo attacco alla resistenza statica (in giallo) sui massimi, per poi proseguire, qualora confermato, verso lidi superiori.

Dal grafico del RSI a 14 periodi si segnala un movimento di generale neutralità tra le correnti in acquisto e vendita, lasciando aperti potenziali risvolti in entrambe le direzioni in vista dei conti economico-finanziari del trimestre. Tuttavia, i livelli di supporto e resistenza statici (in viola) tracciati sull’oscillatore potrebbero suggerire quale delle due seguirà in ordine prioritario. Delineato lo scenario più probabile in ottica di medio periodo, si preannuncia volatilità nelle prossime sedute in attesa di quello che ci diranno i dati del colosso dei social.