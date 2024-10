Meta e Microsoft alla prova dei conti. Battute le attese ma titoli in discesa nel pre-market

Microsoft all’apertura del primo trimestre fiscale del 2025 riportando risultati economico-finanziari al di sopra delle attese. I ricavi si attestano in crescita del +16% su base annua a $ 65,6 miliardi e del +1,7% rispetto alle previsioni. Utile netto di $ 24,7 miliardi (+11% YoY), portando l’EPS sul livello di $ 3,30, supportato da una forte domanda per i servizi cloud e dall’espansione nelle soluzioni AI, battendo così le precedenti attese di $ 3,114 e migliorando sul confronto annuale del + 10%.

Addetti ai lavori che osservano interessati i risultati riportati dalle principali business unit: confronto su base annuale positivo per tutte le divisioni, Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud e More Personal Computer. A trainare i ricavi nella unit Intelligent Cloud il prodotto Azure, il quale ha generato complessivamente $ 24,1 miliardi. Migliora l’outlook anche della unit Productivity and Business Processes, con le vendite dei pacchetti Microsoft 365 e Dynamics 365, rispettivamente in aumento del +13% e +18%.

Nella strategia di crescita di Microsoft il segmento Intelligent Cloud si conferma fondamentale, sostenuto dalla crescita continua di Azure e dagli investimenti costanti sul fronte dello sviluppo delle funzionalità di AI. Cresce anche il comparto More Personal Computing, il quale beneficia della spinta di Xbox e di un incremento nella pubblicità su Bing.

Guidance per il restante trimestre 2024 e outlook per il futuro

Nel commento rilasciato da Satya Nadella, CEO di Microsoft, si sottolinea come l’adozione dell’AI stia trasformando i processi lavorativi, aumentando l’efficienza in ogni funzione aziendale e creando nuove opportunità di crescita ed i vantaggi operativi per i clienti.

La guidance aziendale prevede inoltre numerosi potenziali nuovi rischi per il settore in cui opera Microsoft, tra cui l’incremento della competizione nei mercati, le regolamentazioni globali sempre più severe, specialmente per la gestione dei dati personali e per le leggi sulla concorrenza, che potrebbero comportare potenziali costi aggiuntivi ed impattare sulla redditività del business.