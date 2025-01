L’evento clou di oggi e di questa settimana è la pubblicazione dei dati americani sul mercato del lavoro, in programma alle 14:30 ore italiane. Il rapporto su nonfarm payrolls, tasso di disoccupazione e salari medi orari verrà attentamente monitorato dagli operatori e dalla Fed, che cerca segnali confortanti sul fronte dell’occupazione per potersi concentrare a pieno sull’inflazione.

Le stime su nonfarm payrolls, disoccupazione e salari

Secondo la mediana delle previsioni degli analisti interpellati da Bloomberg, a dicembre l’economia statunitense ha creato 165 mila nuovi impieghi, un numero inferiore alle 227 mila nuove buste paga registrate a novembre. Le previsioni spaziano tra 100.000 e 268.000 posti di lavoro. Se la stima mediana dovesse concretizzarsi il totale del 2024 si attesterebbe a 2,1 milioni, al di sotto dei 3 milioni del 2023 ma oltre i 2 milioni creati nel 2019.

Il tasso di disoccupazione è previsto stabile al 4,2%. Sul fronte dei salari medi orari, le stime indicano una crescita congiunturale dello 0,3% (0,4% il mese precedente) e una variazione del 4,0% su base annua, in linea con novembre.

Mercato del lavoro Usa atteso in rallentamento ma solido

Se i dati ufficiali del Bureau of Labor Statistics dovessero confermare le stime, rafforzerebbero la prospettiva di un’occupazione in graduale rallentamento ma ancora sana. Questo dovrebbe consentire alla Federal Reserve di focalizzarsi prevalentemente sull’inflazione, dopo aver tagliato i tassi di 100 punti base nel 2024, principalmente per evitare un deterioramento troppo rapido del mercato del lavoro.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, da alcune rilevazioni è emerso un aumento inatteso del tasso di disoccupazione che ha sollevato qualche preoccupazione. L’indicatore dovrebbe chiudere l’anno al 4,2%, al di sopra del 3,7% di inizio anno. Inoltre, le assunzioni mensili si sono spesso concentrate in una manciata di settori, un altro segnale di parziale debolezza.

In ogni caso, secondo Citigroup, il tasso di disoccupazione rimane l’aspetto più importante dei dati sull’occupazione. Gli esperti prevedono una risalita al 4,5% nei prossimi mesi, che porterebbe ad “un brusco riprezzamento dei tagli dei tassi della Fed per quest’anno”.

Le aspettative sui tagli dei tassi Fed

Dopo i tagli effettuati nel 2024, che hanno portato i tassi nel range 4,25-4,5%, il presidente della Fed Jerome Powell ha manifestato una certa cautela su ulteriori riduzioni fintantoché il mercato del lavoro rimarrà solido.

Secondo gli esperti di Bank of America, “una pausa a gennaio è chiaramente il caso base”, con il “rischio che il ciclo di tagli possa concludersi se il mercato del lavoro dovesse smettere di raffreddarsi gradualmente”.

Al momento, gli operatori stimano mediamente un allentamento di 42 bp (una o due riduzioni da 25 bp) nel 2025 (qui il calendario delle riunioni Fed), a fronte di due riduzioni emerse dal dot plot dei funzionari della banca centrale americana.