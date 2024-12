Riunioni Fed 2025, ecco quando saranno

La Federal Reserve ha annunciato il calendario provvisorio delle riunioni del Comitato Federale del Mercato Aperto (Fomc) per il 2025. Le date ufficiali, che seguono il consueto programma annuale, sono le seguenti:

28-29 gennaio 2025

18-19 marzo 2025*

6-7 maggio 2025

17-18 giugno 2025*

29-30 luglio 2025

16-17 settembre 2025*

28-29 ottobre 2025

9-10 dicembre 2025*

*Le date con asterisco indicano le riunioni associate a una sintesi delle proiezioni macroeconomiche.

Durante queste riunioni, il Fomc valuta le condizioni economiche, rivede le politiche monetarie e decide sugli interventi necessari per mantenere la stabilità economica degli Stati Uniti. Al termine del secondo giorno di ogni incontro, il Comitato pubblica una dichiarazione ufficiale alle 14:00 (ore 20:00 in Italia), seguita da una conferenza stampa del presidente alle 14:30 (ore 20:30 in Italia).

Cos’è il Fomc

Il Federal Open Market Committee è uno degli organi chiave del sistema della Federal Reserve negli Stati Uniti, responsabile della definizione della politica monetaria nazionale. Le decisioni del Fomc mirano a raggiungere tre obiettivi fondamentali: la massimizzazione dell’occupazione, favorendo un mercato del lavoro stabile; la stabilizzazione dei prezzi, per mantenere il potere d’acquisto della moneta e infine la moderazione dei tassi di interesse a lungo termine, per supportare una crescita economica sostenibile.

Il Fomc si riunisce otto volte l’anno, con possibilità di incontri straordinari se necessario, per analizzare le condizioni economiche e decidere eventuali aggiustamenti della politica monetaria. Dopo ogni riunione viene rilasciata una dichiarazione pubblica, che sintetizza le decisioni prese e offre una panoramica delle prospettive economiche, e vengono pubblicati i verbali per garantire trasparenza e fornire ulteriori dettagli sui processi decisionali.

Da chi è composto il consiglio direttivo della Fed

Il Comitato Federale del Mercato Aperto è composto da sette Governatori nominati dal Presidente degli Stati Uniti e confermati dal Senato e cinque Presidenti delle Federal Reserve Bank regionali, che partecipano a rotazione tra le 12 banche presenti nel sistema. Al momento, il Comitato è composto dalle seguenti persone:

Jerome Powell , Presidente

, Presidente John C. Williams , Vice Presidente e Presidente delle Federal Reserve Bank di New York

, Vice Presidente e Presidente delle Federal Reserve Bank di New York Michael S. Barr , Governatore

, Governatore Christopher Waller , Governatore

, Governatore Michelle Bowman , Governatore

, Governatore Lisa D. Cook , Governatore

, Governatore Philip N. Jefferson , Governatore

, Governatore Adriana D. Kugler , Governatore

, Governatore Mary C. Daly , Presidente delle Federal Reserve Bank di San Francisco

, Presidente delle Federal Reserve Bank di San Francisco Raphael Bostic , Presidente delle Federal Reserve Bank di Atlanta

, Presidente delle Federal Reserve Bank di Atlanta Beth M. Hammack , Presidente delle Federal Reserve Bank di Cleveland

, Presidente delle Federal Reserve Bank di Cleveland Thomas Barkin, Presidente delle Federal Reserve Bank di Richmond

Perché le riunioni della Fed sono importanti

La riunione della Fed è considerata cruciale per i mercati finanziari per un motivo principale: l’impatto sui tassi di interesse. Attraverso strumenti come le operazioni di mercato aperto, il tasso di sconto e i requisiti di riserva obbligatoria, il Fomc regola il tasso dei fondi federali, influenzandone l’aumento o la diminuzione. Questa decisione ha un effetto domino su altri tassi di interesse, inclusi quelli dei mercati obbligazionari e valutari, con ripercussioni significative sull’economia globale e sulla stabilità dei mercati finanziari internazionali.