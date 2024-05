Il marchio di lusso, produttore di sneakers, Golden Goose ha in programma l’IPO (Initial Public Offering) a Milano questa settimana, secondo fonti di Bloomberg. La società produttrice di sneakers di lusso dovrebbe essere valutata a circa 3 miliardi di euro.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Golden Goose verso la quotazione in borsa

Golden Goose potrebbe annunciare ufficialmente la propria intenzione di quotarsi in borsa già questa settimana dopo aver ricevuto un feedback positivo da potenziali investitori. Il marchio viene presentato agli investitori come un brand simile al produttore di lusso di piumini Moncler, scrive Bloomberg in un articolo. Secondo le indiscrezioni, gli investitori dovrebbero valutare Golden Goose a circa 11 volte gli utili stimati dell’anno corrente. Questo porterebbe la società ad un valore di mercato di circa 3 miliardi di euro, inclusi i debiti netti, secondo i calcoli di Bloomberg.

Le deliberazioni sono ancora in corso e i dettagli dell’IPO potrebbero ancora cambiare. In ogni caso la quotazione avverrà in un momento molto positivo per il mercato delle IPO europeo con gli indici europei vicini ai massimi storici. Le società europee hanno raccolto 12,4 miliardi di dollari durante i collocamenti di quest’anno, più del doppio dell’importo registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Dall’altra parte, però vale la pena considerare il fatto che il mercato del lusso si trova in una fase di debolezza. Il mese scorso, il gigante del lusso francese Kering ha riferito che le vendite del marchio di punta Gucci sono diminuite del 18% nel primo trimestre a causa della debole domanda in Cina. Ma anche il suo competitor principale nel settore del lusso, LVMH, ha riportato una crescita organica delle vendite del 2% nel settore moda e pelletteria per il primo trimestre, rispetto al 18% di crescita dell’anno precedente.

Cos’è Golden Goose?

Gli sneakers del brand Golden Goose, sono tutte realizzate a mano in Italia con design dall’aspetto vissuto e una grande stella che è il trademark della società. Vengono indossate da celebrità del calibro di Selena Gomez e Taylor Swift. Un paio di sneakers della collezione uomo, “Ball Star Wishes” per uomo sono in vendita per la somma di 740 dollari.

La società di private equity Permira ha acquistato il produttore di scarpe per 1,3 miliardi di euro nel 2020. Alle riunioni di presentazione dell’IPO di Golden Goose alla fine dello scorso anno, i banchieri si sono presentati indossando le omonime sneakers con abiti eleganti nel tentativo di impressionare i potenziali clienti, secondo le fonti anonime di Bloomberg.