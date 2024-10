JPMorgan e Wells Fargo: domani la trimestrale, le attese e il punto tecnico sui grafici

Bancari americani pronti a inaugurare l’Earning Season a Wall Street, con JPMorgan e Wells Fargo tra i primi a pubblicazione i risultati del Q3 2024 in programma per domani 11 ottobre. Un 2024 positivo per entrambi i colossi finanziari, seppur caratterizzato da andamenti e fasi di mercato dei titoli molto diversi tra loro.

JPMorgan e Wells Fargo, le previsioni sulla trimestrale

La pubblicazione dei risultati trimestrali di JPMorgan e Wells Fargo, prevista per domani prima dell’apertura di Wall Street, arriva in un momento di grande attenzione da parte degli investitori. Entrambe le banche, reduci da un periodo di performance differenziate, potrebbero riservare sorprese significative in base agli ultimi sviluppi del settore bancario.

Per JPMorgan, l’Earning Season si avvicina dopo un trimestre che ha visto il titolo registrare nuovi massimi storici nonostante delle aspettative sui numeri più contenute: secondo il consensus Bloomberg, i ricavi previsti per il Q3 2024 si attesteranno a $ 41,9 miliardi ed un EPS vicino ai $ 3,996. Qualora confermati, i dati rappresenterebbero un calo rispetto al trimestre precedente.

Di conseguenza, alcuni dei principali analisti come Morgan Stanley (che ha recentemente abbassato il rating da Overweight a Equal-Weight) e Deutsche Bank (che ha rivisto il rating da Buy a Hold) segnalano un downgrade suggerendo un rallentamento delle aspettative di crescita dopo il rally del recente periodo estivo. I driver da monitorare saranno legati alla strategia di espansione internazionale e digitalizzazione dei servizi, nonché alla capacità di mantenere margini di interesse netti elevati relativamente alla gestione delle attività di trading, settore che potrebbe avere beneficiato della recente volatilità dei mercati.

Wells Fargo, dal canto suo, arriva alla pubblicazione dei risultati trimestrali con una serie di revisioni solide da parte degli analisti. Il consensus Bloomberg prevede per il Q3 2024 ricavi pari a $ 20,4 miliardi ed un EPS di $ 1,276, riflettendo un calo sul confronto rispetto al trimestre precedente.

Il periodo laterale del titolo Wells Fargo sul NYSE non ha tuttavia frenato gli analisti di Wolfe Research e Evercore ISI dall’affibbiare il rating “Outperform” con un target price di 65$, segnalando fiducia nella banca dopo il superamento dello stress test. Il principale driver di crescita sarà da ritrovarsi nella capacità di Wells Fargo di incrementare i ricavi da commissioni e di sostenere i margini in un contesto di tassi ancora elevati.

In previsione della pubblicazione dei dati, il mercato sembra riflettere un’aspettativa di solidità per entrambi i titoli, ma con differenze importanti nei driver di crescita. La prossima pubblicazione dei dati sarà dunque cruciale per comprendere se le attese verranno soddisfatte o se ci saranno aggiustamenti nei prezzi dei due titoli.

Il punto tecnico su JPMorgan

Periodo di saliscendi per il titolo JPMorgan dopo aver segnato una crescita su nuovi massimi record a $ 225,48 nel periodo estivo. In attesa della pubblicazione dei dati sulla trimestrale, il titolo quotato al NYSE sembra essersi preso una pausa dopo aver registrato una performance complessiva del +26% circa da inizio anno.

Fase di correzione laterale dopo lo sprint sui nuovi massimi. Il titolo JPMorgan gode ad ogni modo di un trend rialzista di lungo periodo, sulla cui trendline (in blu) si evince un solo tentativo recente di test, prontamente rigettato. La fase di rallentamento nel rally era stata anticipata nella precedente analisi, all’interno della quale si segnalava la presenza di una divergenza tra il grafico dei prezzi e l’oscillatore RSI a 14 periodi. Su quest’ultimo si segnala la successiva rottura del supporto statico (in viola) che ha portato alla configurazione del movimento laterale correttivo attuale.

Un ruolo fondamentale continua a giocarlo il supporto statico (in giallo) sulla serie storica dei prezzi in area $ 205,90, il quale potrebbe risultare il crocevia per una correzione più profonda. Qualora invece dovesse resistere ad ulteriori eventuali test, lo scenario più probabile suggerisce un periodo di movimentazione orizzontale per accumulare nuova forza e ripuntare verso l’alto.

l’outlook grafico di Wells Fargo

Continua la fase laterale per il titolo Wells Fargo che fatica a riprendersi dopo i massimi relativi a sei anni registrati a maggio 2024. Performance che nel complesso rimane tuttavia positiva, registrando un +17% circa da inizio anno.

Situazione grafica differente rispetto a JPMorgan analizzato in precedenza, in questo contesto potrebbe infatti essersi configurato un potenziale setup per cercare di tornare sui massimi di maggio e, eventualmente, un tentativo di rottura rialzista.

Un segnale relativo alla potenziale forza accumulatasi durante il periodo correttivo è da evincersi dal grafico del RSI a 14 periodi. Su quest’ultimo l’oscillatore si è mosso al rialzo rompendo le resistenze statiche (in viola) e potrebbero essere dei segnali anticipatori per un eventuale attacco alla resistenza statica (in giallo) sulla serie storica in area $ 58,80.

Qualora avvenisse una conferma di rottura rialzista su questo livello, si configurerebbe la presenza di un pattern di doppio minimo che andrebbe a definire un segnale grafico di inversione molto importante. In tal senso, sarà fondamentale attendere la pubblicazione dei conti del trimestre che potrebbero rappresentare il carburante necessario per puntare ad una ripresa verso un target in area $ 66,00.