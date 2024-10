Settore tecnologico Usa tra crescita e nuove sfide. Ecco un Magnet Cash Collect sulle Big Tech

Il settore tecnologico americano rimane solido e pieno di opportunità future. Le prospettive restano promettenti, ma le big tech dovranno continuare a innovare e adattarsi per mantenere la loro posizione di leadership globale. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore tecnologico Usa puntando sui titoli più promettenti del calibro di Meta, Amazon, Netflix e Alphabet che giocano un ruolo chiave, investendo in tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, il metaverso e il cloud computing.

Sfide attuali e prospettive future per i big tech Usa

Il settore tecnologico statunitense è da anni uno dei pilastri dell’economia globale, contribuendo in modo significativo al Pil del paese e fungendo da catalizzatore per l’innovazione. Le grandi società tecnologiche, come Meta, Amazon, Netflix e Alphabet, continuano a generare utili consistenti e a dominare il mercato, sebbene abbiano recentemente incontrato una serie di sfide che potrebbero influenzare il loro futuro.

Tra le questioni emergenti, vi è una crescente attenzione delle autorità regolatorie, specialmente in tema di privacy e concorrenza. L’Unione Europea e altre giurisdizioni stanno imponendo regole più rigorose su questioni di antitrust e gestione dei dati, mentre anche negli Stati Uniti vi è un maggiore controllo governativo. Inoltre, l’alto livello dei tassi di interesse e l’incertezza economica globale stanno spingendo i consumatori a ridurre la spesa discrezionale, il che potrebbe limitare le entrate da alcuni dei servizi tecnologici più opzionali.

Nonostante queste sfide, le prospettive per il settore tecnologico Usa restano estremamente positive a lungo termine. Diversi trend stanno guidando l’innovazione e creando nuove opportunità di crescita. Tra questi, l’intelligenza artificiale (IA) è probabilmente il più influente, con applicazioni che spaziano dall’automazione industriale alla sanità, fino all’intrattenimento e all’educazione. Le aziende tecnologiche stanno investendo massicciamente in IA, cercando di integrare questa tecnologia nei loro prodotti e servizi.

Un altro trend rilevante è lo sviluppo del metaverso, un ecosistema virtuale in cui Meta, in particolare, ha fatto investimenti significativi. Anche Alphabet e altre grandi aziende sono interessate, sebbene siano più orientate a creare l’infrastruttura di base, come il cloud e le tecnologie di connessione, che supportano queste esperienze. A livello infrastrutturale, la diffusione del 5G e i progressi nel quantum computing potrebbero rivoluzionare ulteriormente il settore, aumentando le capacità di calcolo e di connessione in modo esponenziale.

Ruolo e importanza delle principali società del settore

Il settore tecnologico degli Stati Uniti è una delle colonne portanti dell’economia globale, guidato da aziende come Meta, Amazon, Netflix e Alphabet. Questi colossi continuano a definire il futuro dell’innovazione digitale in modo diverso:

Meta si è evoluta da gigante dei social media a pioniere nel settore del metaverso, avendo già investito miliardi per costruire una rete virtuale globale. La società continua a essere il punto di riferimento per i social media, con Facebook e Instagram che contano miliardi di utenti attivi. Tuttavia, Meta deve fronteggiare nuove piattaforme emergenti come TikTok e Snapchat, oltre che le preoccupazioni legate alla privacy. Se riuscirà a realizzare la sua visione del metaverso, potrebbe creare un mercato completamente nuovo, dove interazioni sociali, giochi, shopping e lavoro convergono in un ambiente digitale.

Amazon è il leader indiscusso dell’e-commerce, ma il vero motore dei profitti dell’azienda è AWS, il suo servizio di cloud computing. AWS fornisce infrastrutture a milioni di aziende in tutto il mondo e rappresenta una porzione significativa delle entrate di Amazon. La società ha anche compiuto passi da gigante nell’automazione logistica e nella consegna di pacchi tramite droni, dimostrando una costante propensione all’innovazione. Inoltre, Amazon è coinvolta nello sviluppo di tecnologie AI, sia per migliorare le sue operazioni sia per offrire servizi avanzati ai suoi clienti aziendali.

Netflix è il pioniere nel settore dello streaming e continua a mantenere una posizione dominante nonostante la crescente concorrenza di piattaforme come Disney+, Apple TV+, e Amazon Prime Video. L’azienda ha investito pesantemente nella produzione di contenuti originali, e il suo modello di business punta ora a espandersi ulteriormente a livello internazionale. Una delle sfide maggiori è quella di bilanciare i costi crescenti di produzione con la necessità di attrarre e mantenere abbonati, soprattutto in un mercato dove la saturazione è un rischio reale.

Alphabet, la holding che controlla Google, è leader indiscusso nella ricerca online e nella pubblicità digitale. Il motore di ricerca Google, insieme a YouTube, genera la maggior parte delle entrate dell’azienda attraverso la pubblicità. Tuttavia, Alphabet è anche attivamente coinvolta in una vasta gamma di progetti tecnologici avanzati, come la guida autonoma (Waymo), l’intelligenza artificiale e il cloud computing. Questi progetti, sebbene ancora in fase di sviluppo, potrebbero rappresentare nuovi e significativi flussi di reddito per l’azienda. Inoltre, Alphabet sta esplorando nuove opportunità nel campo della sanità digitale, mirate a rivoluzionare la medicina preventiva e la diagnostica.

Si amplia la gamma di Cash Collect con Effetto Magnet

Un modo alternativo di investire sul settore è quello di utilizzare gli Investment Certificate, come i nuovi Magnet Cash Collect targati BNP Paribas, disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana. L’ultima emissione comprende 10 Certificate di durata triennale (con scadenza fissata il 29 settembre 2027) che sono strutturati su panieri worst of di azioni, offrono un premio potenziale mensile tra lo 0,80% (9,60% annuo) e l’1,30% (15,60% annuo) con effetto memoria e hanno barriere premio e a scadenza che coincidono, poiché fissate entrambe al 55% o al 50% del valore iniziale dei sottostanti.

Si tratta della seconda emissione di BNP Paribas con questa struttura in una fase relativamente complessa sui mercati come quella attuale, in attesa di importanti appuntamenti come le elezioni americane e le mosse delle banche centrali. L’obiettivo è quello di offrire dei prodotti con un rendimento potenziale annuo in doppia cifra e che possano andare in scadenza anticipata anche in caso di moderati ribassi da parte dei sottostanti.

Infatti, l’Effetto Magnet introdotto con questa nuova emissione da BNP Paribas consente di aumentare le opportunità di rimborso anticipato. A partire dal sesto mese (aprile 2025), i Magnet Cash Collect possono scadere anticipatamente se il livello dei sottostanti raggiunge o supera il cosiddetto Livello Magnet, un valore che diminuisce progressivamente durante la vita del prodotto qualora i sottostanti abbiano una performance negativa. Il Livello Magnet infatti si aggiusta e diventa pari al valore registrato dal sottostante con la performance peggiore. Tuttavia, tale livello non può scendere al di sotto di un valore minimo prestabilito, pari all’85% (floor).

La nuova emissione ha dunque l’obiettivo di generare rendimento per gli investitori in contesti di mercato rialzisti, laterali o anche ribassisti, purché i cali siano contenuti entro i livelli barriera. A questo proposito, i Magnet Cash Collect si caratterizzano per la profondità delle barriere (fino al 50%, ovvero proteggono per ribassi fino al -50% dei sottostanti), permettendo così di ampliare le possibilità di rendimento e protezione a scadenza anche in caso di andamento ribassista dei mercati azionari.

Rendimento del 10,2% annuo con barriera al 55%

I nuovi Magnet Cash Collect si basano su 10 panieri azionari diversificati, composti da società di primo piano a livello internazionale, offrendo così una vasta esposizione settoriale e geografica. Tramite un unico strumento, gli investitori possono così prendere posizione su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane ed estere, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Tra questi troviamo anche il Certificate (ISIN NLBNPIT28X70) per prendere posizione sul settore tecnologico Usa costruito sul paniere composto da Meta, Amazon, Netflix e Alphabet. Il prodotto pagherà un premio mensile pari allo 0,85% (ovvero 0,85 euro, pari al 10,20% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore delle azioni sottostanti è maggiore o uguale al livello barriera premio, posta al 55% del valore iniziale. Tutte le cedole sono dotate di effetto memoria, un meccanismo che permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione mensile, un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Inoltre, il Certificate può scadere anticipatamente a partire dal sesto mese di vita (aprile 2025) se in una qualsiasi delle data di valutazione di scadenza anticipata il valore di ciascun sottostante risulti essere uguale o superiore al Livello Magnet, che sarà calcolato come segue:

alla prima data di valutazione di scadenza anticipata (6° mese), Il Livello Magnet è pari al 100% del valore iniziale del relativo sottostante;

per ogni data di valutazione di scadenza anticipata successiva, se il Certificate non è scaduto anticipatamente, il Livello Magnet è pari al maggiore tra l’85% (floor) e il valore del sottostate con la performance peggiore osservata nella data di valutazione di scadenza anticipata del mese precedente.

Di conseguenza, ad ogni data di valutazione, il Livello Magnet sarà uguale o inferiore, ma mai superiore, al Livello Magnet osservato nella data precedente. In questo modo, aumenta la probabilità di liquidazione anticipata del Certificate se il livello del sottostante con la performance peggiore risulta pari o superiore al Livello Magnet relativo al mese considerato.

Come si può vedere dall’esempio qui sopra, il valore del sottostante peggiore del paniere è decrescente tra il 6° mese e il 14° mese e poi inizia a crescere dal 15° mese al 16° mese (superando il Livello Magnet). In questo modo, il Certificate scade anticipatamente al 16° mese e l’investitore riceve, oltre al premio mensile (0,85 euro), l’importo nozionale (100 euro) oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente.

Quando e se il Certificate giungerà a scadenza (7 settembre 2027), si prospettano due possibili scenari:

se la quotazione di tutte le azioni è pari o superiore al livello barriera a scadenza (55% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo nozionale (100 euro) più il premio (0,85 euro) con effetto memoria; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera a scadenza (55% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate paga un importo commisurato alla performance dell’azione peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

Infine, il certificato è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra l’euro nei confronti del dollaro Usa (la valuta dei quattro sottostanti), neutralizzando il relativo rischio.

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Su Meta, Amazon, Netflix e Alphabet prevalgono le raccomandazioni di acquisto (buy) rispetto agli esperti che suggeriscono di mantenere la azioni in portafoglio (hold), mentre quelli che dicono di vendere (sell) sono una minoranza. Inoltre, il target price medio indica che attualmente Amazon e Alphabet appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside tra il 20% e il 24% entro i prossimi 12 mesi, mentre Meta e Netflix sono in linea con le quotazioni attuali a Wall Street.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Certificate Magnet Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso la tecnologia). Questi certificati offrono all’investitore la possibilità di ricevere un flusso di premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti (entro i limiti del livello barriera), sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata (a partire da aprile 2025) oppure alla fine della vita del prodotto dopo tre anni (settembre 2027).