È partito il conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione di domani 1° febbraio che nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana, incoronerà i vincitori degli Italian Certificate Awards 2023. Tra i media partener troviamo anche FinanzaOnline, mentre Wall Street Italia consegnerà i premi ai vincitori.

Chiuse le votazioni dedicate al pubblico, che hanno dato vita alla top selection, la parola ora passa alla giuria specializzata che definirà la classifica finale. In questa XVII edizione degli Italian Certificate Awards sono numerose le novità introdotte.

Le novità di questa edizione

Ventuno, tre in più dello scorso anno, sono le categorie di premio, con l’introduzione del Premio speciale Distribution Network – Best Contributor New Comer dedicato al distributore/player emergente per l’attività svolta nel periodo di valutazione.

Un’altra nuova categoria è dedicata alle Credit Linked, premiando l’emittente che ha realizzato il maggior numero di volumi su SeDeX e Cert-X; chiude le novità la categoria del Miglior Liquidity Provider che premierà l’emittente più virtuoso sui book a insindacabile giudizio del pubblico degli investitori.

I nomi della giuria specializzata

A decretare i vincitori sarà poi la giuria specializzata che conferma la presenza dei massimi esperti del settore quali Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, Giovanni Cuniberti, responsabile della consulenza finanziaria Fee Only di Gamma Capital Market e docente all’Università degli studi di Torino, Pietro Di Lorenzo, fondatore e amministratore di SOS Trader, e Giuseppe Romano, direttore Ufficio Studi e Ricerche Consultique.

Gli emittenti sono già al lavoro per guadagnare i primi posti nelle classifiche del prossimo anno con un ritmo di emissione frenetico. Da inizio anno sono più di 300 i nuovi certificati di investimento entrati in negoziazione, ma oltre al numero quello che è possibile osservare è l’impegno a migliorare i profili di rischio e rendimento delle strutture proposte.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato: www.italiancertificateawards.eu.