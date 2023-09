iPhone 15, la rivoluzione del titanio. I motivi della scelta

Nell’atteso evento di presentazione di ieri, Apple ha finalmente svelato le sue ultime novità, con un focus particolare sui nuovi iPhone 15, smartphone molto apprezzati in tutto il mondo oltre che per le sue caratteristiche tecniche anche per il suo design unico e ricercato.

Questi nuovi dispositivi presentano un dettaglio che ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia: gli iPhone 15 Pro sono costruiti in parte con un nuovo materiale, il titanio. Ma perché Apple ha optato proprio per il titanio? Chi sono i principali produttori di titanio e quali sono i suoi vantaggi?

Intanto, a Wall Street il titolo Apple nella seduta di ieri ha ceduto l’1,7% e al momento in pre-market mostra un calo dello 0,5%.

Perché Apple ha scelto il titanio?

La mossa di Apple di sostituire l’acciaio inossidabile con il titanio, su alcuni device di alta fascia, non è solo una decisione di natura estetica. Il titanio è infatti un materiale apprezzato per la sua leggerezza ma anche per la sua resistenza, caratteristiche che rendono questo materiale ideale per prodotti di alta gamma come gli smartphone della mela.

Il titanio è quindi apprezzato per le sue caratteristiche fisiche che contribuiscono a rendere questi nuovi device più leggeri, resistenti e durevoli.

Il titanio offre anche una maggiore resistenza alla temperatura, corrosione e all’usura rispetto all’alluminio, e ciò significa che gli utenti Apple potranno godere di un dispositivo che mantiene il suo aspetto impeccabile nel tempo, anche in condizioni avverse. Inoltre, il titanium assicura nei dispositivi Apple anche una migliore dissipazione del calore e non da ultimo permette di rimodellare l’estetica dei nuovi device.

I vantaggi del titanio

Proprio grazie alle sue proprietà chimico-fisiche il titanio viene impiegato da moltissime aziende che operano in diversi settori. Ad esempio, l’industria aerospaziale usa il titanio per la produzione di componenti più leggeri e resistenti per aerei, elicotteri e razzi. L’industria medica sfrutta la biocompatibilità, la resistenza e leggerezza del titanio ad esempio per la realizzazione di protesi mediche e apparecchiature dentali all’avanguardia; mentre l’automotive e l’industria delle attrezzature sportive sfruttano il titanio per la sua resistenza e leggerezza, proprietà fondamentali quando si parla di velocità e alte prestazioni. Ma non solo, il titanio come dicevamo è anche altamente resistente alla corrosione, caratteristiche che lo rendono un materiale molto prezioso anche per applicazioni marine e nell’industria chimica.

Tra i principali punti di debolezza del titanio troviamo gli alti costi di produzione, oltre che alcune difficoltà di lavorazione, caratteristiche che rendono elevato il prezzo di questo prezioso materiale.

Chi produce il titanio? Occhio alla Cina

Il titanio è un materiale prodotto principalmente attraverso il processo di Kroll, un processo industriale che coinvolge la riduzione del tetracloruro di titanio con il magnesio. La Cina è il maggiore produttore al mondo di titanio e dispone anche delle più grandi riserve di questo materiale. Altri paesi che vantano importanti siti di estrazione per i minerali usati per la produzione di titanio sono l’Australia, ma anche la Norvegia, il Canada e l’Africa.

A differenza di altre commodity tradizionali il titanio essendo un materiale industriale non è quotato in borsa, ma il suo prezzo è influenzato da vari fattori come la domanda e l’offerta sul mercato internazionale delle materie prime, i costi di produzione, ma anche le fluttuazioni valutarie.

In ogni caso, bisogna tenere presente che il prezzo del titanio varia a seconda del tipo di lega usata e dal tipo di produzione impiegato.

Qui sotto vediamo il grafico che mostra il prezzo del titanio da Trading Economics, il quale segnala che, sulla base dei contratti CFD che seguono questo mercato, il prezzo del titanio è sceso di oltre il 30% da inizio anno, trovandosi così ai livelli di inizio 2021.

In conclusione, l’adozione del titanio da parte di Apple per i suoi nuovi iPhone 15 Pro oltre che essere una scelta stilistica rappresenta una mossa che porta anche vantaggi significativi anche in termini di resistenza, leggerezza e durabilità, caratteristiche che possono contribuire a rendere gli iPhone più leggeri e maneggevoli.