Da oggi sono quotate direttamente sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana due nuove obbligazioni in valuta estera emesse da Intesa Sanpaolo. Si tratta di un bond denominato in dollari Canadesi e di un bond denominato in dollari Neozelandesi, entrambe dalla durata di 2 anni: la prima prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 4,50% pagabili semestralmente, mentre l’altra prevede il pagamento di cedole annuali lorde fisse del 5,60%, anche per questa pagabili ogni sei mesi.

Il taglio minimo è, rispettivamente, pari a 2.000 CAD per il bond in dollari Canadesi e pari a 2.000 NZD per il bond in dollari Neozelandesi.

Grazie a questa emissione Intesa Sanpaolo espande l’offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX, che si attestano a quota 53 e che possono essere

utilizzate per diversificare il proprio portafoglio di investimento, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e tra 7 differenti valute.

Si specifica che l’investimento nelle obbligazioni denominate in dollaro Canadese e in dollaro Neozelandese è esposto al rischio legato all’andamento del tasso di cambio: un deprezzamento della valuta estera nei confronti della valuta dell’investitore porterebbe ad una diminuzione del rendimento, mentre un apprezzamento della valuta estera genererebbe un rendimento aggiuntivo rispetto al tasso cedolare.