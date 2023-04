È uscito il Certificate Journal n.788

Archiviato il primo trimestre con rialzi compresi tra il 7 e 14% per i principali listini azionari è già tempo di guardare alla prossima stagione delle trimestrali, particolarmente attesa per verificare la tenuta degli utili. Ancora per un paio di settimane la scena sarà dominata dai dati macroeconomici e dalle vicende che hanno interessato il settore bancario, dopo il salvataggio in extremis di Credit Suisse e il venerdì nero di Deutsche Bank che hanno causato una breve impennata della volatilità.

Ed è proprio in quel contesto che diverse emittenti si sono adoperate per lanciare nuove proposte in grado di sfruttare la volatilità per incrementare la protezione senza rinunciare ai rendimenti. Tra queste spicca il nuovo Fixed Cash Collect con Airbag che Marex ha quotato su 4 titoli bancari europei, due italiani e due francesi, replicando la fortunata e apprezzata struttura a 5 anni che, coniugando la barriera capitale al 50% con Airbag e 60 premi mensili incondizionati, è capace di proteggere il capitale investito fino a ribassi del 70%. Per una soluzione studiata per permettere all’investitore di non subire perdite, in questo numero trovano spazio anche delle idee pensate appositamente per consentirne il recupero, attraverso i maxi-coupon.

Unicredit è infatti protagonista dell’Approfondimento settimanale, dedicato a una serie di certificati con maxi-premio iniziale, destinato idealmente all’abbattimento degli zainetti fiscali e al recupero delle minusvalenze, e successivi premi periodici incondizionati. Per l’analisi fondamentale, abbiamo messo sotto la lente un titolo finora poco utilizzato dalle emittenti – sono solamente 13 le emissioni all’attivo con sottostante Diasorin – , mentre per la rubrica dedicata alle proposte a leva siamo andati a guardare al comparto delle utilities, per un’analisi di A2A.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.788