Revolut lancia nuova versione dell’app con la funzionalità dei conti cointestati

Revolut ha rilasciato oggi la sua nuova versione 9.0 dell’app finanziaria utilizzata da oltre 28 milioni di clienti in tutto il mondo, che include il nuovo prodotto bancario Conti Cointestati.

La nuova funzione consente ai clienti di creare un account aggiuntivo all’interno dell’app Revolut che deve essere di proprietà congiunta di due persone, siano esse partner, familiari o amici. L’aggiornamento 9.0 UX è disponibile sia per iOS che per Android e include anche la versione di gruppo dello strumento di messaggistica istantanea Revolut Chat. La nuova suite di prodotti è ora disponibile in tutti i mercati dello Spazio Economico Europeo.

Il sondaggio sugli italiani

Secondo un sondaggio condotto di recente da Revolut, il 60% degli italiani preferisce utilizzare un conto cointestato per gestire le spese con il partner. Il 37% del campione lo indica come conto esclusivo per gestire tutte le spese, mentre il 23% come complementare a un conto personale. Un italiano su tre invece preferisce tenere separati conti e budget. È interessante poi notare che il 4% ha affermato di non parlare nemmeno di denaro nella coppia.

Alla domanda relativa alla suddivisione dei costi con il proprio partner, la risposta più popolare è stata 50/50 (40%), c’é poi un 20% degli intervistati che afferma che una persona della coppia paga di più o di meno, a seconda del proprio reddito. Il 26% non ha una regola per la suddivisione delle spese, mentre il 6% specifica che un partner paga l’affitto e l’altro le bollette e la spesa. Il 3% infine opta per una configurazione in cui un partner paga tutte le spese, perché guadagna molto più dell’altro.

Il commento di Dmitry Zlokazov, Head of Product di Revolut

“Le opzioni di personalizzazione avanzate e l’esperienza utente semplificata rendono ancora più facile per i clienti navigare tra le funzionalità e i prodotti preferiti. Sono anche particolarmente felice di vedere che Revolut stia diventando ancora più sociale e inclusivo, adattandosi alle esigenze di persone, relazioni e budget diversi. I conti cointestati e le chat di gruppo aiuteranno a risolvere facilmente questioni finanziarie con chiunque condividiamo la nostra vita finanziaria, unendo il meglio delle funzionalità sociali e bancarie esistenti”.

Per aprire conti cointestati entrambe le parti devono essere clienti Revolut e avere l’app aggiornata alla versione che supporta la funzione Conti Cointestati. Inoltre, entrambe le persone devono vivere nello stesso paese in cui sono stati registrati i loro conti personali, appartenere alla stessa entità o filiale Revolut (entità di registrazione dei conti personali) e non possono far parte di un altro conto cointestato Revolut (o avere un invito in sospeso).