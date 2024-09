Inflazione Usa, in arrivo il Pce core ma la Fed aspetta altri dati

Nel pomeriggio verranno diffusi i numeri di agosto sul core Pce statunitense, la misura dei prezzi preferita dalla Fed per monitorare l’inflazione e ponderare le decisioni di politica monetaria. Nell’ultimo incontro la banca centrale ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base e i numeri di oggi saranno chiamati soprattutto a convalidare o mettere in dubbio la bontà di questa mossa, in attesa del rapporto sul mercato del lavoro in uscita venerdì prossimo.

Le stime sull’inflazione Pce core di agosto

Il consensus degli analisti interpellati da Bloomberg prevede per il mese di agosto un indice Pce (personal consumer expenditures) in aumento dello 0,1% rispetto a luglio e del 2,3% su base annua, in rallentamento rispetto al +0,2% e il +2,5% registrati a luglio.

Per quanto riguarda la componente core, che esclude i prezzi alimentari ed energetici in quanto più volatili, le stime indicano un incremento congiunturale dello 0,2% (in linea con il mese precedente) e un +2,7% rispetto ad agosto 2023, in lieve accelerazione dal +2,6% di luglio.

Fra gli altri dati, la spesa reale (corretta per l’inflazione) è prevista in aumento di un modesto 0,1%, contro il +0,4% del mese precedente.

Gli altri dati sull’economia Usa

Il rapporto odierno arriva dopo quello di ieri sul Pil, che ha confermato la crescita del secondo trimestre al 3,0% malgrado la prevista revisione al ribasso al 2,9%, dopo il +1,6% del primo trimestre.

Inoltre, l’aggiornamento annuale completo del Bureau of Economic Analysis ha mostrato un’economia statunitense più resiliente dopo la pandemia, con un aumento medio del 5,5% del prodotto interno lordo corretto per l’inflazione dal secondo trimestre del 2020 al 2023, rispetto al 5,1% precedentemente comunicato.

Il core Pce del secondo trimestre ha registrato una crescita del 2,8% rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Per quanto riguarda gli altri dati, le richieste iniziali di disoccupazione sono risultate inferiori alle aspettative (218 mila vs 223 mila unità), mentre le richieste in corso, che tracciano la velocità di rientro nel mercato del lavoro, sono rimbalzate oltre le stime a 1,834 milioni.

Le implicazioni per la Fed

Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, la lettura soft attesa oggi dall’inflazione Pce core dovrebbe dissipare ogni preoccupazione di rischi immediati al rialzo per l’inflazione. È probabile che la spesa dei consumatori rallenti, anche se la crescita del reddito rimarrà robusta.

L’aumento stimato dei risparmi, combinato con il rallentamento dei consumi, riflette probabilmente un comportamento cauto dei consumatori, alla luce dell’indebolimento del mercato del lavoro.

Gli analisti confermano l’aspettativa di un ulteriore taglio dei tassi di interesse da 25 punti base nella riunione della Fed di novembre.

La view di ING su inflazione core Pce e tassi

Gli analisti macroeconomici di ING prevedono un core Pce in aumento dello 0,2%. Anche nel caso di una piccola deviazione dal consenso, spiega il forex strategist Francesco Pesole, “il recente spostamento dell’attenzione della Fed sul lato occupazionale del suo mandato significa che i mercati sono meno sensibili alle notizie sull’inflazione”.

Pertanto, l’impatto sul mercato del Pce core dovrebbe essere limitato, in attesa del job report della prossima settimana.

Come sottolineato dall’analista, gli operatori continuano a considerare un taglio di 50 punti base in una qualsiasi delle prossime due riunioni, anche se le proiezioni sintetizzate nel dot plot dei funzionari del Fomc si concentrano su un allentamento complessivo di mezzo punto percentuale da qui a fine anno.

Il FedWatch tool di CME Group indica che la probabilità di una riduzione dello 0,25% e dello 0,5% nel meeting di novembre hanno sostanzialmente le stesse probabilità del lancio di una monetina.