Il rivale cinese di Tesla, BYD spinge sull’espansione all’estero

Dopo il successo sul mercato cinese i produttori di veicoli elettrici mirano all’espansione all’estero.

Guidati dal gigante automobilistico, il preferito di Warren Buffett, BYD, i produttori di auto elettriche cinesi hanno lanciato una dozzina di modelli in almeno 16 paesi negli ultimi due anni. Anche nella maggior parte delle principali economie nell’Europa settentrionale e occidentale.

BYD, il secondo più grande venditore di veicoli elettrici al mondo dopo Tesla, lo scorso anno ha ordinato almeno due navi per vettori di auto per esportare il proprio brand, secondo quanto riporta il Wall Street Journal. Nel 2024 mira a portare più dei suoi modelli in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Belgio.

Dopo aver dominato il loro mercato interno, le auto elettriche cinesi ora potrebbero rappresentare una sfida per i rivali giapponesi ed europei nei mercati sviluppati rispetto alle auto tradizionali e più economiche della Cina.

Allo stato attuale, le esportazioni di veicoli elettrici con marchio cinese in Europa sono ancora relativamente poche e stanno affrontando delle sfide significative.

I produttori di automobili stranieri affermati sul mercato da anni, stanno accelerando lo sviluppo dei propri veicoli elettrici e di conseguenza le compagnie cinesi stanno affrontando sempre più venti contrari all’estero anche a causa delle tensioni politiche tra Pechino ed i governi occidentali.

NIO, un’altra casa automobilistica cinese, ha dichiarato che lancerà il brand negli Stati Uniti entro il 2025. Altri marchi di auto cinesi non hanno annunciato alcun piano per il mercato americano, in cui la quota di veicoli elettrici è inferiore rispetto all’Europa.

Le auto elettriche cinesi dominano il mercato domestico

Nel 2022 quasi l’80% dei veicoli venduti in Cina è stato realizzato da marchi cinesi. Le auto Tesla costituivano circa il 15% e il resto sono stati realizzati da altri marchi stranieri nelle joint venture.

I sussidi governativi e le politiche preferenziali nell’ultimo decennio hanno beneficiato sia i produttori di auto elettriche nazionali che stranieri, aiutando a ridurre i costi di produzione, tagliare i prezzi degli adesivi e mettere le aziende cinesi all’avanguardia della tecnologia EV.

BYD, Nio e XPeng & Co tentano l’espansione in Europa

Altri marchi che hanno iniziato a esportare auto elettriche incluse le startup cinesi quotate negli Stati Uniti NIO, XPeng e Hongqi. L’ultimo noto localmente come “Rolls-Royce of China” e il veicolo di scelta per i funzionari cinesi d’élite. Hongqi è un marchio del gruppo di proprietà statale Faw Group.

I nuovi modelli prodotti dai cinesi sono con funzionalità e gadget aggiornati per soddisfare la domanda di mercatato in rapida crescita. Ricordiamo che il mercato cinese è il più grande a livello mondiale per i veicoli elettrici.

Tornando al discorso delle esportazioni, in Germania, Hedin Mobility, uno dei più grandi concessionari europei, lo scorso agosto ha firmato un accordo con BYD per distribuire tre dei suoi modelli nel paese. La concessionaria necessitava un produttore che offre qualità e in grado di offrire grandi quantità, ha affermato al Wall Street Journal, Lars Pauly, responsabile dell’unità di mobilità elettrica di Hedin.

“Abbiamo preso la chiara decisione che BYD sarà probabilmente il marchio di maggior successo dalla Cina”, ha affermato Pauly. Le consegne globali di BYD hanno raggiunto quasi 1,9 milioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in nel 2022, principalmente in Cina, dove ha superato le vendite. Inoltre l’anno scorso ha esportato quasi 56.000 auto.

E non solo, uno dei fattori più attraenti relativo ai veicoli elettrici di BYD è che sono pronti e in viaggio verso i porti europei appena arrivano gli ordini, mentre i veicoli elettrici di fabbricazione europea in genere impiegano tra sei mesi e due anni prima di raggiungere i clienti. Ha dichiarato sempre al Wall Street Journal, Andreas Knipp, capo delle vendite di BYD presso il gruppo Senger.

Attualmente, i marchi cinesi costituiscono circa il 5% del mercato europeo delle auto elettriche, ma mirano a raggiungere il 15% entro il 2025, secondo Fitch Solutions. Secondo la società di ricerca Jato Dynamics i marchi EV più venduti in Europa sono Tesla e Volkswagen.

Il marchio preferito di Buffett in rialzo del 17% da inizio anno

La società cinese, principale rivale di Tesla e marchio preferito di Warren Buffett, BYD da inizio anno ha segnato un rialzo del 17% nella borsa di Hong Kong, Hang Seng. Il titolo prezza 225 dollari di Hong Kong per azione con una capitalizzazione di 788 miliardi di dollari di Hong Kong.

Proprio ieri, il gigante cinese, BYD con ticker (ticker: 1211.Hong Kong) ha dichiarato di aver venduto 191.664 unità di veicoli passeggeri in Cina solo nel mese di febbraio. Si tratta di un aumentato rispetto ai 150.164 unità consegnati nel mese precedente. Le vendite di veicoli elettrici a batteria di BYD hanno raggiunto 90.639 a febbraio, rispetto ai 71.338 consegnati a gennaio.