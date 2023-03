Citigroup licenzia in investment banking e mutui

Anche Citigroup tra le fila delle grandi aziende che stanno tagliando centinaia di posti di lavoro. Lo riporta oggi Bloomberg, secondo cui il colosso di Wall Street starebbe tagliando centinaia di posti di lavoro, in particolare nella divisione di investment banking.

I tagli ammontano a meno dell’1% della forza lavoro di 240.000 persone di Citigroup, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione e che hanno chiesto di non essere citate.

Tra le persone colpite figurano anche i dipendenti dell’organizzazione operativa e tecnologica dell’azienda e della divisione di sottoscrizione di mutui ipotecari negli Stati Uniti.

Citigroup e le altre: cosa sta succedendo ai colossi di Wall Street

I tagli di routine fanno parte della normale pianificazione aziendale di Citigroup.

La mossa arriva poche settimane dopo che la rivale JP Morgan ha tagliato centinaia di dipendenti nel settore dei mutui.

Goldman Sachs ha intrapreso una delle più grandi serie di tagli di posti di lavoro di sempre a gennaio, quando ha pianificato l’eliminazione di migliaia di posizioni in tutta l’azienda.

Nella divisione tecnologica, Citigroup ha speso miliardi negli ultimi anni per aggiornare l’infrastruttura sottostante.

L’amministratore delegato Jane Fraser ha dichiarato da tempo che questi investimenti avrebbero permesso alla banca di ridurre la sua dipendenza dai processi manuali.

“Con la maturazione dei nostri investimenti nelle iniziative di trasformazione e controllo, ci aspettiamo di ottenere un’efficienza man mano che questi programmi passeranno da processi ad alta intensità manuale a processi abilitati dalla tecnologia”, ha dichiarato Fraser a gennaio.

Nel settore dell’investment banking, invece, l’azienda è alle prese con un rallentamento delle operazioni in tutto il settore. La scarsità di attività ha provocato un calo del 53% dei ricavi nella divisione lo scorso anno e gli analisti si aspettano un ulteriore calo nel primo trimestre.

Le recenti mosse di Citigroup nella sua divisione mutui – che ha sede soprattutto a O’Fallon, nel Missouri – arrivano dopo che la banca aveva già licenziato decine di dipendenti lo scorso anno.

La domanda di mutui è calata negli ultimi mesi a causa dell’aumento dei prezzi e del rapido incremento dei tassi ipotecari.

“Stiamo assumendo attivamente per portare avanti la nostra strategia, ma stiamo anche riorganizzando le assunzioni laddove ciò abbia senso alla luce dell’ambiente in cui ci troviamo”, aveva dichiarato a gennaio il direttore finanziario Mark Mason. “Cerchiamo costantemente di individuare i talenti e di assicurarci di avere le persone giuste nei ruoli giusti e, laddove è necessario ristrutturare, facciamo anche questo”.

In mezzo ai tagli, Citigroup continua ad assumere e a costruire team dedicati a risolvere un paio di ordini icevuti nel 2020 dall’Office of the Comptroller of the Currency e dalla Federal Reserve.

Queste aggiunte hanno contribuito a far crescere l’organico dell’azienda di 30.000 unità solo negli ultimi due anni.

“Continuiamo a investire nella nostra trasformazione per far fronte ai nostri ordini di consenso e per modernizzare la nostra banca“, aveva dichiarato Fraser a gennaio. “Stiamo snellendo i nostri processi e rendendoli più automatizzati, migliorando al contempo la qualità e l’accessibilità dei nostri dati. Questo ci renderà una banca migliore“.