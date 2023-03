Il Master Plan 3 di Musk non convince i mercati. Tesla (-5%) in seguito alla presentazione

Il produttore di veicoli elettrici Tesla, mercoledì sera ha ospitato il tanto atteso Investor Day 2023 nella gigafactory del Texas. Il ceo, Elon Musk è salito sul palco per presentare il suo “Master Plan 3” agli azionisti della società e per discutere di come Tesla intenda espandersi di fronte alla crescente concorrenza.

A giudicare dalla performance del titolo nell’afterhours (-5%) la tanto chiacchierata presentazione è rimasta a corto di dettagli su eventuali nuovi prodotti e servizi Tesla.

“La visione di Musk e Tesla relativa all’efficienza dei costi per il prossimo decennio è stata delineata in occasione dell’Investor Day 2023 . Ci sono le basi per la crescita della produzione di veicoli elettrici di Tesla. Gli investitori rimarranno delusi dal fatto che non è stato presentato il tanto atteso veicolo economico nel range di prezzo $25.000- $ 30.000.” Ha commentato Daniel Ives, Managing Director Equity Research, Wedbush Securities.

I manager di Tesla hanno delineato il Master Plan 3 di Musk agli investitori, rivelatosi da una parte una dichiarazione di intenti e dall’altra uno sguardo dettagliato su come la società produttrice di macchine elettriche sta riducendo i costi e sta affrontando le varie sfide di progettazione e ingegneria.

“In questo settore, in questo business sopravvivi o muori in base alla capacità di gestire i costi” ha dichiarato il CFO, Zach Kirkhorn. La società, ha affermato Kirkhorn, mira a ridurre i costi del 50% relativi ai veicoli di nuova generazione, senza offrire dettagli sui nuovi prodotti.

Ma vediamo i punti principali emersi dall’Investor Day di Tesla.

Tesla punta a produrre 20mln di auto entro il 2030. Nuova gigafactory in Messico

Tesla punta a vendere 20 milioni di veicoli all’anno entro il 2030, rispetto a circa 1,3 milioni nel 2022. Al confronto nel 2022 Toyota Motor è stata la casa automobilistica che ha venduto di più a livello globale con 10,5 milioni di veicoli consegnati. Il raggiungimento di questo e altri obiettivi richiederà investimenti fino a circa 175 miliardi di dollari, di cui Tesla ha già speso circa 28 miliardi di dollari, ha specificato il CFO Kirkhorn.

Elon Musk ha rifiutato di commentare quando intende rivelare un prototipo del prossimo modello della società o entrare nel dettaglio di come potrebbe essere il veicolo. Secondo Musk, Tesla dovrà offrire un totale di circa 10 modelli per raggiungere l’obiettivo di vendita entro il 2030. L’attuale gamma dell’azienda comprende quattro modelli passeggeri e prevede di portare sul mercato un quinto, il pickup Cybertruck, prima della fine dell’anno.

Inoltre Musk ha confermato che la società, che ha fabbriche negli Stati Uniti, in Cina e in Germania, prevede di costruire un nuovo impianto di produzione vicino al polo industriale messicano settentrionale di Monterrey. “Continueremo ad espandere la produzione in tutti i nostri stabilimenti esistenti”, ha dichiarato Musk.

Leggi anche: Tesla raggiunge in anticipo l’obiettivo di produzione di 4.000 auto nello stabilimento in Germania

Niente auto economiche

Una delle domande a cui Musk & Co non hanno risposto è: quando Tesla potrebbe lanciare una nuova autovettura meno costosa, che potrebbe estendere la diffusione del gruppo anche nel mercato di massa. Ad oggi, la Tesla meno costosa disponibile negli Stati Uniti ha un prezzo superiore ai $ 40.000. Non c’è stato alcun accenno sulla produzione di macchine economiche nel range $23.000-$30.000 annunciato da Musk due anni fa.

“Il desiderio delle persone di possedere una Tesla è molto alto, ma il fattore limitante è il costo. E’ facile per alcune persone, se il tuo reddito è di gran lunga superiore al prezzo dell’auto allora guardi al rapporto qualità/prezzo ma non si considera l’accessibilità economica.” Ha affermato Musk. “Per la stragrande maggioranza delle persone l’accessibilità è determinata dalla convenienza economica ed è per questo che non possiamo raddoppiare i prezzi delle nostre auto” ha proseguito. ” Una delle cose che abbiamo scoperto e ci ha fatto tanto piacere è che anche una piccola variazione nel prezzo delle auto Tesla ha un grande effetto sulla domanda, molto grande.” Ha concluso il ceo, Elon Musk.

Il titolo Tesla ha segnato un rimbalzo del 70% in borsa da inizio anno in seguito alla pubblicazione dei conti relativi all’esercizio 2022 e i dati sulla domanda. Tesla ha tagliato i prezzi dei veicoli a gennaio, alcuni di quasi il 20% negli Stati Uniti, per rendere le macchine più accessibili ed alimentare la domanda. D

Musk presenta il percorso verso una Terra ed energia sostenibile

All’inizio della presentazione, Musk ha dichiarato: “C’è un percorso chiaro verso una Terra a energia sostenibile. Non richiede la distruzione degli habitat naturali. Non ci richiede di essere austeri e di smettere di usare l’elettricità e di stare al freddo o altro. In effetti, potresti sostenere una civiltà molto più grande della Terra, molto più degli 8 miliardi di esseri umani che potrebbero effettivamente essere supportati in modo sostenibile sulla Terra”.

Musk è stato inizialmente raggiunto sul palco da Drew Baglino, Senior Vice President of Powertrain and Energy Engineering di Tesla. Insieme hanno discusso di un futuro in cui la società avrebbe avuto un ruolo nel “rialimentare la rete con combustibili rinnovabili” aumentando la produzione di batterie, sia per i veicoli elettrici di Tesla che per i sistemi di accumulo di energia su scala industriale dell’azienda.