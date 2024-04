Il fondo sovrano norvegese ha pubblicato un utile del primo trimestre di 110 miliardi di dollari, sostenuto da robusti rendimenti dagli investimenti in titoli tecnologici. Il Government Pension Fund Global, il più grande fondo sovrano del mondo, ha dichiarato che alla fine di marzo aveva un valore di 17,7 trilioni di corone ma non ha raggiunto il suo benchmark nel primo trimestre, prolungando la sottoperformance osservata negli ultimi mesi dello scorso anno.

I numeri del Fondo sovrano norvegese nel Q1

Il Fondo norvegese ha descritto il rendimento relativo nei primi tre mesi dell’anno come “buono” per gli investimenti azionari e obbligazionari, ma ha osservato che “questo è stato compensato dai risultati deboli del settore immobiliare, che hanno portato a un risultato complessivamente negativo”.

“C’è molto merito nell’entusiasmo che circonda l’intelligenza artificiale, certamente nello spazio hardware”, ha affermato il dirigente. “È ancora da dimostrare come sia possibile monetizzare anche nel settore del software, ma ovviamente su questa base ci sono molti guadagni prezzati nelle azioni di Microsoft e Meta. Quindi stiamo solo un po’ attenti”.

Nel primo trimestre il rendimento degli investimenti azionari del fondo è stato del 9,1%, quello degli investimenti a reddito fisso con segno di meno (-0,4%) e anche quello degli investimenti in immobili non quotati del -0,5%. Il fondo ha inoltre dichiarato che il rendimento delle sue infrastrutture di energia rinnovabile non quotate è stato del -11,4%. Il rendimento del fondo è stato inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto a quello del benchmark di riferimento del Fondo.

Trond Grande, vice amministratore delegato di Norges Bank Investment Management, ha dichiarato in una nota che gli investimenti azionari del fondo hanno avuto un “rendimento molto forte nel primo trimestre, grazie ai titoli tecnologici”.

Quando in un’intervista gli è stato chiesto sulle prospettive dei Magnifici 7, Grande ha dichiarato “Questo trimestre si è trasformato in una sorta di una situazione di rendimenti dispersi per quei sette nomi, con Nvidia che continua a spingere avanti sulla scia dell’entusiasmo dell’IA. E poi vedi qualche debolezza in più in altri nomi come Tesla e Apple”, ha detto Grande alla CNBC. “Quindi, ovviamente, il mercato sta dando uno sguardo più sfumato a queste aziende e ai loro modelli di business”, ha concluso.