IA e investimenti, ecco i migliori titoli su cui puntare a luglio secondo Danelfin

E’ ufficialmente iniziata l’era dell’intelligenza artificiale (IA), uno strumento che ha già avuto un impatto significativo su molti aspetti della nostra vita quotidiana e rivoluzionerà sempre più settori trasformando l’assistenza sanitaria, l’industria automobilistica, l’intrattenimento, la produzione e la logistica. Ma non solo, l’IA sta aprendo nuove frontiere anche nel vasto e complesso mondo degli investimenti, fornendo così agli investitori un vantaggio senza precedenti nel prendere decisioni finanziarie.

Ecco che da questo punto di vista la crescente disponibilità di dati finanziari e la migliore capacità dell’IA di elaborare grandi quantità di informazioni in tempi rapidi stanno rivoluzionando la gestione degli investimenti, sfruttando appieno il potenziale dell’IA, ad esempio per identificare i migliori titoli sul mercato.

L’IA a supporto degli investimenti

Il tradizionale approccio alla selezione dei titoli richiede uno studio e un’analisi approfondita dei dati finanziari, ma anche una corretta interpretazione delle tendenze di mercato per indentificare le migliori opportunità di investimento. Tuttavia, questo processo è tutt’altro che facile e immediato, infatti, può richiedere molto tempo e soprattutto può essere influenzato dalla soggettività umana e dalla nostra inevitabile capacità limitata di elaborazione dati.

L’intelligenza artificiale, al contrario, è in grado di elaborare enormi quantità di dati finanziari provenienti da diverse fonti, analizzarli in modo rapido ed efficiente e identificare in pochi secondi i modelli nascosti che possono influenzare le performance dei titoli.

In questo contesto, Danelfin, una piattaforma di analisi delle azioni alimentata dall’intelligenza artificiale, sfrutta proprio le potenzialità dell’IA per elaborare una quantità enorme di dati in tempo reale, garantendo così una reattività immediata alle condizioni di mercato mutevoli, massimizzando le opportunità di rendimento e minimizzando i rischi.

Danelfin ha pubblicato oggi le Top 5 Azioni di luglio scelte dall’IA con il miglior rapporto rischio/rendimento per i diversi mercati internazionali.

Migliori/peggiori di luglio scelti dall’IA

Il punteggio AI elaborato da Danelfin è calcolato proprio dall’Intelligenza Artificiale che analizza 10.000 caratteristiche al giorno per ogni azione e questo sulla base di oltre 600 indicatori tecnici (come ad esempio: RSI, MACD, Fibonacci Momentum, Volatilità), 150 fondamentali (come l’EBITDA, crescita EPS quest’anno, P/E, P/B, ecc), e 150 di sentiment per ogni titolo.

Mentre il punteggio AI ha un approccio olistico, considera quindi tutti i diversi tipi di informazioni disponibili per un titolo, i sottopunteggi: Fondamentale, Tecnico e Sentiment valutano la probabilità di battere il mercato basandosi solo su quei tipi specifici di indicatori.

Top 5 Italia

In Italia, secondo gli algoritmi di Machine Learning di Danelfin, trionfa Prysmian, azienda specializzata nella produuzione di cavi di fibre ottiche per i settori dell’energia e delle telecomunicazioni, che risulta essere il titolo azionario dal miglior rapporto rischio/rendimento, con un punteggio di 7,5.

Al secondo posto troviamo Enel Green Power con 7,5 di punteggio AI Risk/Reward, mentre al terzo un’altra utility, Italgas (sempre 7,5).

Chiudono la cinquina dei titoli migliori secondo l’Intelligenza Artificiale di Danelfin: Intesa Sanpaolo, con un rating AI di 6,5; seguito da Pirelli anch’esso con uno score di 6,5.

Top 5 Europa

A livello europeo svetta con un punteggio di ben 9, AAK, multinazionale con sede in Svezia attiva nella produzione di oli e grassi vegetali. Al secondo posto troviamo Spie (punteggio di 8,5), società francese specializzate nei settori dell’ingegneria elettrica, meccanica e climatica. Al terzo e al quarto posto troviamo rispettivamente Akzo Nobel, con un rating IA di 8 e EssilorLuxottica (punteggio di 8).

Top 5 Usa

Negli Stati Uniti, secondo i modelli di intelligenza artificiale di Danelfin, trionfa per il mese di luglio American States Water, società attiva nei servizi idrici ed elettrici, che ad oggi vanta un rating IA di 8,5.

Al secondo posto per rating IA troviamo Thermo Fisher Scientific, che vanta un punteggio IA di 8, seguito da Selective Insurance Group con un punteggio IA di 8.

Top 5 Germania

Infine, per quanto riguarda la Germania, il titolo che presenta il punteggio IA più alto è SAP, una delle principali aziende al mondo nel settore degli ERP e in generale nelle soluzioni informatiche per le imprese, che adesso presenta un punteggio IA di 8. Al secondo posto troviamo GEA Group (punteggio 7,5), mentre al terzo RWE (punteggio di 7,5), seguito dai due colossi Allianz (punteggio 7,5) e Volkswagen (punteggio 7).