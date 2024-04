Goldman Sachs: utili e fatturato I trim. 2024 battono le stime. La reazione del titolo a Wall Street

Il colosso di Wall Street Goldman Sachs Group ha annunciato di aver concluso il primo trimestre del 2024, terminato lo scorso 31 marzo, con un utile netto pari a $4,13 miliardi e un fatturato netto di $14,21 miliardi.

L’eps per azione su base diluted è stato pari a $11,58, mentre il ROE si è attestato al 14,8%.

L’eps di Goldman Sachs ha preaticamente stracciato le stime, che erano di un utile per azione pari a $8,56 per azione.

Meglio delle previsioni anche il fatturato, che era stato previsto dal consensus degli analisti intervistati da LSEG a $12,92 miliardi.

Se vuoi aggiornamenti su Trimestrali USA inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

GS: titolo +4% a Wall Street. JPMorgan in ripresa dopo tonfo

Il titolo di Goldman Sachs, gigante gestito dal ceo David Solomon, è balzato subito dopo la pubblicazione dei conti nelle contrattazioni del premercato di Wall Street, scattando di oltre fino a oltre il 4% e rafforzando il sentiment dei trader, che era stato decisamente ammaccato, venerdì scorso, dalla pubblicazione degli utili delle altre banche Usa JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup.

Forte la delusione, in particolare, per l’outlook sul margine netto di interesse sfornato da JPMorgan, le cui azioni hanno chiuso la giornata di contrattazioni scivolando di oltre il 6%, soffrendo così la sessione peggiore dal 14 gennaio 2022, quando erano scivolate del 6,2%.

Male anche Wells Fargo e Citigroup.

Confortanti dal miglioramento del sentiment a Wall Street e dagli utili della ‘collega’ Goldman Sachs, i tre titoli JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup riportano oggi una performance positiva.

LEGGI ANCHE

Banche Usa, via alle trimestrali: utili di JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup. I titoli a Wall Street

Quelle notizie negative hanno affossato ulteriormente, nella sessione di venerdì scorso, la borsa Usa, portando il Dow Jones a capitolare di quasi 500 punti:

risultato: Wall Street, già traumatizzata dall’inflazione Usa – ha terminato la settimana all’insegna dei ribassi.

Goldman Sachs: fatturato sostenuto da trading e investment banking

Le azioni di Goldman Sachs stanno beneficiando in particolare dell’ottima notizia relativa al balzo del fatturato delle divisioni di trading e di investment banking, che ha dato una sferzata al giro d’affari complessivo del gruppo.

A quota $14,21 miliardi nei primi tre mesi del 2024, il giro d’affari di Goldman Sachs è salito del 16% rispetto al primo trimestre del 2023 e del 26% rispetto al quarto trimestre del 2023.

La crescita del fatturato, che ha battuto le stime di più di $1 miliardo, è stata sostenuta da diverse unità del gigante, e in sintesi dalla ripresa delle attività dei mercati dei capitali.

In particolare, ha annunciato il colosso finanziario Usa, il fatturato netto della divisione “Global Banking & Markets” è ammontato nel primo trimestre del 2024 a $9,73 miliardi, in rialzo del 15% su base annua e del 53% su base trimestrale, sulla scia del rialzo delle commissioni di investment banking, cresciute del 32% su base annua, a quota $2,08 miliardi -meglio delle attese di 300 milioni di dollari.

Ottimo anche il trend delle entrate dell’unità di trading del reddito fisso (Fixed income trading), salite del 10% a $4,32 miliardi, meglio delle stime di StreetAccount di ben $680 milioni.

La divisione di trading azionario ha assistito anch’essa a un rialzo del fatturato pari a +10% a $3,31 billion, meglio di $300 milioni circa rispetto all’outlook, grazie al trading sui contratti derivati.

Molto bene anche il fatturato incassato dall’unità di Goldman Sachs Asset & Wealth Management, salito nel primo trimestre del 2024 a $3,79 miliardi, in crescita del 18% su base annua, anche se in calo del 14% rispetto al quarto trimestre del 2023.

Il rialzo su base annua, ha spiegato la stessa banca, è stato dovuto principalmente al giro d’affari più alto sia delle attività di Private banking che di prestiti, sulla scia della vendita del portafoglio prestiti Marcus avvenuta nel 2023, in parte compensata dall’impatto degli spread sui depositi più bassi.

Per quanto riguarda il fatturato della divisione più piccola di Goldman Sachs, quella Platform Solutions, la crescita è stata pari a +24% a $698 milioni, migliore delle attese degli analisti di $120 milioni circa.

Occhio anche altre voci principali di bilancio.

Per quanto riguarda la voce degli accantonamenti, Goldman Sachs ha destinato a riserva $318 milioni nel primo trimestre del 2024 per far fronte al rischio di perdite future sui crediti.

Le spese operative sono ammontate a $8,66 miliardi, in crescita del 3% su base annua e del 2% su base trimestrale, portando il ratio di efficienza a scendere al 60,9% nel primo trimestre del 2024, rispetto al 68,7% del primo trimestre dello scorso anno.

Le somme accantonate per far fronte a costi legali eventuali in futuro sono state inoltre pari a $23 milioni, rispetto ai $72 milioni del primo trimestre del 2023.