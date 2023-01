Goldman Sachs, i titoli value brilleranno anche nel 2023

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, i titoli value potrebbero tornare a brillare quest’anno a causa delle politiche aggressive sui tassi delle banche centrali, in primis la FED.

Dopo anni di ritardo rispetto ai loro omologhi di crescita, i cosiddetti titoli value più economici hanno sovraperformato nel 2022 dopo l’inizio del ciclo rialzista delle banche centrali per combattere l’inflazione.

“Visto che il big tech vedrà un’ulteriore pressione sui margini, i prezzi delle materie prime continueranno ad aumentare e i tassi di interesse reali rimarranno più alti, riteniamo che questa tendenza andrà oltre il 2022”, hanno scritto gli analisti guidati da Peter Oppenheimer in un nota giovedì.

Gli analisti di Goldman Sachs non sono gli unici a rimanere cauti nei confronti del comparto tech e gli altri titoli growth, che nel 2022 hanno causato il peggior sell-off a Wall Street dal 2008. Savita Subramanian di Bank of America ha sottolineato che gli investitori dovrebbero evitare parti affollate del mercato azionario, inclusi i colossi tech USA.

I margini di profitto del tech USA potrebbero subire un duro colpo nel 2023

Michael Wilson, analista di Goldman Sachs, per altro una delle voci più ribassiste sulle azioni statunitensi a Wall Street, ha avvertito che i margini di profitto delle società tecnologiche potrebbero subire un duro colpo quest’anno. I tassi più elevati tendono a danneggiare particolarmente i titoli growth con valutazioni più schiumose, inclusa la tecnologia, in quanto comportano uno sconto maggiore per il valore attuale dei profitti futuri.

Sebbene le valutazioni sono crollate nel 2022, Oppenheimer di Goldman ha affermato che i titoli growth rimangono tuttora costosi, mentre i finanziari e l’energia sono più economici.

Il valore dell’indice MSCI World Growth è quasi 21 volte superiore al suo rapporto prezzo/utili (P/E) a termine su 12 mesi e superiore alla sua media ventennale di 18 volte, sempre secondo i dati di Bloomberg.

Il valore della sua controparte MSCI World Value, d’altra parte, è leggermente al di sotto della propria media a lungo termine, come mostrano i dati.

La sovraperformance dello scorso anno dei titoli value rispetto ai titoli growth è stata la più importante dal 2000.

Con la Federal Reserve che ha segnalato che i tassi di interesse rimarranno probabilmente elevati fino a quando non vedranno ulteriori segnali di un raffreddamento dell’inflazione, le prospettive per gli utili “saranno cruciali” poiché le valutazioni delle azioni diminuiranno ulteriormente, ha affermato Oppenheimer.

Anche la crescita economica dovrà scendere al punto più basso prima di a la ripresa sostenuta dei mercati azionari nel complesso prende piede, ha affermato avvertito.