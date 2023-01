Fed: sui tassi più flessibilità, ma nessun taglio previsto nel 2023

L’inflazione è un obiettivo chiave ma sui tassi occorre flessibilità. Questa la parola che emerge dalle ultime minute della Fed, i verbali dell’ultima riunione della banca americana tenutasi il 13-14 dicembre in cui i funzionari hanno concordato sul fatto che si dovrebbe rallentare il ritmo degli aggressivi aumenti dei tassi di interesse, consentendo di continuare ad aumentare il costo del denaro per controllare l’inflazione, ma in modo graduale per limitare i rischi per la crescita economica.

Ma non ci saranno tagli nel 2023. I funzionari hanno avvertito i mercati di evitare eccessivi ottimismi su una conclusione della sua manovra di rialzo dei tassi, perché potrebbero ostacolare la sua strategia volta a moderare prezzi e economia.

I funzionari hanno riconosciuto di aver compiuto “progressi significativi” nell’ultimo anno nell’aumentare i tassi in misura sufficiente a ridurre l’inflazione. Di conseguenza, la banca centrale deve ora bilanciare la lotta contro l’aumento dei prezzi con il rischio di rallentare troppo l’economia e di “porre potenzialmente i maggiori oneri sui gruppi più vulnerabili” attraverso una disoccupazione più alta del necessario.

“La maggior parte dei partecipanti ha sottolineato la necessità di mantenere la flessibilità e l’opzionalità nel passaggio a una politica più restrittiva”, si legge nei verbali, indicando che i funzionari potrebbero essere pronti a ridimensionare gli aumenti di un quarto di punto percentuale a partire dalla riunione del 31 gennaio-1 febbraio, ma anche rimanere aperti a un tasso “terminale” ancora più alto del previsto se l’inflazione elevata persiste.

“I partecipanti hanno ribadito il loro forte impegno a riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% fissato dal Comitato (Federal Open Market)”, si legge nel verbale. “Alcuni hanno sottolineato l’importanza di comunicare chiaramente che un rallentamento del ritmo degli aumenti dei tassi non è indice di un indebolimento della volontà del Comitato di raggiungere l’obiettivo di stabilità dei prezzi”.

Lotta all’inflazione più lunga

Nella riunione del mese scorso i responsabili politici hanno approvato un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale, un passo indietro rispetto ai rialzi di tre quarti di punto percentuale utilizzati per gran parte del 2022. “Nessun partecipante ha previsto che sarebbe stato opportuno iniziare a ridurre l’obiettivo del tasso dei fondi federali nel 2023”, si legge nel verbale.

“Il nostro punto di vista rimane quello di un’inflazione in rapida discesa, combinata con un notevole calo della crescita dell’occupazione, che modificherà il panorama in modo piuttosto drammatico nella prima metà di quest’anno”, ha dichiarato Paul Ashworth, capo economista di Capital Economics per il Nord America, in una nota pubblicata dopo la pubblicazione dei verbali. “Dopo un ultimo inasprimento di 50 punti base nel primo trimestre, che ha portato il tasso sui fed funds a un picco vicino al 5%, ci aspettiamo che la Fed tagli nuovamente i tassi prima della fine dell’anno”. Anche i futures sui tassi d’interesse hanno mostrato che gli operatori si sono ampiamente attenuti alla scommessa che la Fed alzerà il tasso d’interesse target a poco meno del 5% nei prossimi mesi e poi inizierà a tagliarlo nella seconda metà dell’anno.

“Molti partecipanti hanno sottolineato che la Fed, dopo un anno in cui ha inasprito la politica monetaria al ritmo più rapido dagli anni ’80, deve ora bilanciare la lotta all’inflazione con la possibilità di un superamento della politica che “potrebbe finire per essere più restrittiva del necessario”. “Un rallentamento del ritmo degli aumenti dei tassi in questa riunione consentirebbe al Comitato di valutare meglio i progressi dell’economia… mentre la politica monetaria si avvicina a un orientamento sufficientemente restrittivo” concludono i verbali.