Genesis, è bancarotta. L’inverno crypto continua

Il prestatore di criptovalute Genesis presenta istanza di fallimento, ai sensi del Capitolo 11 presso la corte federale di Manhattan, diventando così l’ultima vittima del contagio del settore causato dal crollo di FTX . Un colpo paralizzante per un’attività un tempo al centro del Digital Currency Group di Barry Silbert.

Genesis: cosa è successo

La società ha elencato oltre 100.000 creditori in una “mega” dichiarazione di bancarotta, con passività aggregate che vanno da 1,2 a 11 miliardi di dollari, secondo i documenti in cui sono state presentate tre istanze separate per le società holding di Genesis.

In una dichiarazione, la società ha fatto notare che le società erano coinvolte solo nell’attività di prestito di criptovalute di Genesis.

L’attività di trading di derivati e spot continuerà senza ostacoli, così come Genesis Global Trading.

“Mentre abbiamo compiuto progressi significativi nel perfezionare i nostri piani aziendali per porre rimedio ai problemi di liquidità causati dalle recenti sfide straordinarie nel nostro settore, tra cui il default di Three Arrows Capital e il fallimento di FTX, una ristrutturazione in tribunale rappresenta la strada più efficace attraverso la quale per preservare le risorse e creare il miglior risultato possibile per tutte le parti interessate di Genesis”, ha affermato Derar Islim, CEO ad interim di Genesis.

Il deposito segue mesi di speculazioni sull’eventualità che Genesis facesse ricorso al Chapter 11 e pochi giorni dopo che la Securities and Exchange Commission aveva intentato una causa contro Genesis e il suo ex partner, Gemini, per l’offerta e la vendita di titoli non registrati.

Nella dichiarazione di fallimento, Genesis ha elencato un prestito di 765,9 milioni di dollari dovuto a Gemini.

Tra le altre richieste di risarcimento di notevole entità figurano un prestito di 78 milioni di dollari dovuto da Donut, una piattaforma decentralizzata ad alto rendimento, e un fondo VanEck, con un prestito da 53,1 milioni di dollari.

Il cofondatore di Gemini Cameron Winklevoss ha inizialmente risposto alla notizia su Twitter, scrivendo che Silbert e DCG “continuano a rifiutarsi di offrire ai creditori un accordo equo”.

“Ci stiamo preparando a intraprendere un’azione legale diretta contro Barry, DCG e altri”, ha continuato.

Genesis è in trattative con i creditori rappresentati dagli studi legali Kirkland & Ellis e Proskauer Rose, come hanno riferito fonti a conoscenza della CNBC.

La bancarotta affianca Genesis ad altre borse di criptovalute cadute in disgrazia, tra cui BlockFi, FTX, Celsius e Voyager.

Il crollo di FTX a novembre ha bloccato il mercato e ha portato i clienti di tutto il panorama delle criptovalute a cercare di ritirarsi.

Il Wall Street Journal ha riportato che, dopo il crollo di FTX, Genesis ha cercato un salvataggio d’emergenza di 1 miliardo di dollari, ma non ha trovato parti interessate.

La società madre DCG, che deve ai creditori un debito crescente di oltre 3 miliardi di dollari, ha sospeso i dividendi questa settimana, come riporta CoinDesk.

Il contagio delle criptovalute

Genesis forniva prestiti a fondi hedge di criptovalute e a società over-the-counter, ma una serie di scommesse sbagliate effettuate l’anno scorso ha danneggiato gravemente il prestatore e lo ha costretto a interrompere i prelievi il 16 novembre.

La società con sede a New York aveva concesso prestiti in criptovalute a Three Arrows Capital (3AC) e Alameda Research, l’hedge fund avviato da Sam Bankman-Fried e strettamente legato al suo exchange FTX.

3AC ha presentato istanza di fallimento a luglio, nel bel mezzo del “crypto winter”.

Genesis aveva prestato a 3AC attività per un valore di oltre 2,3 miliardi di dollari, secondo i documenti del tribunale.

I creditori di 3AC hanno lottato in tribunale per recuperare anche solo una parte dei miliardi di dollari che l’hedge fund controllava.

Nel frattempo, Alameda è stata parte integrante della fine di FTX.

Bankman-Fried ha ripetutamente negato di essere a conoscenza di attività fraudolente all’interno della sua rete di società, ma non è in grado di fornire una spiegazione sostanziale per il buco multimiliardario. È stato arrestato a dicembre ed è stato rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari in vista del processo, che inizierà a ottobre.

Genesis aveva un’esposizione di 2,5 miliardi di dollari verso Alameda, ma la posizione è stata chiusa in agosto.

Dopo il fallimento di FTX a novembre, Genesis ha dichiarato che circa 175 milioni di dollari di asset di Genesis erano “bloccati” sulla piattaforma di FTX.

La spirale finanziaria di Genesis ha messo a nudo il più ampio impero DCG di Silbert.

La società madre è stata costretta a farsi carico della responsabilità di 1 miliardo di dollari di Genesis derivante dal fallimento di 3AC. In una successiva lettera agli investitori, Silbert ha rivelato un ulteriore prestito di 575 milioni di dollari concesso da Genesis a DCG per scopi di investimento non rivelati.